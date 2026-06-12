Akhilesh Yadav's Political Ambitions and Controversies

Akhilesh Yadav, the leader of the Samajwadi Party, has been in the news for his controversial statements and actions related to the Ram Temple and Hindu-Muslim relations. He has accused the Ram Temple authorities of fraud and questioned the integrity of the trust managing it. However, his past actions and statements, particularly during his tenure as Chief Minister of Uttar Pradesh, raise questions about his true intentions and the political motives behind his actions.
यूपी चुनाव 2027 के लिए चुना छलावे का रास्ता, तुष्टीकरण के इतिहास के कारण नहीं बन सकते हिंदू हितैषीकिसी भी विषय को सुनियोजित ढंग से मुद्दा बनाना या फिर किसी अवसर से राजनीतिक लाभ हासिल करना राजनीति का ही हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आस्था और धर्म से जुड़े विषय भी इसके अंग हो सकते हैं। क्या धर्म की चादर ओढ़कर समाज को छलने के प्रयास को भी राजनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए। जब भी ऐसी कोशिशें की जाएं तो उसे राजनीतिक चतुरता नहीं माना जा सकता, बल्कि यह समझना चाहिए कि वोटों की खातिर षडयंत्र रचने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे पर जो बयान दिए हैं या फिर उससे पहले की उनकी जो गतिविधियां रही हैं, उन्हें राजनीतिक छल से अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है?
आखिर चाहते क्या हैं अखिलेश यादव?
बात को ताजा बयानबाजी से ही आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव ने हाल में आरोप लगाया है कि अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम के मंदिर के चढ़ावे में धांधली की जा रही है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह वही राममंदिर है, जिसके निर्माण को उनकी पार्टी ने दशकों तक हर स्तर पर, न्यायालय में, संसद में, सड़क पर रोकने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी ने इसे राम जन्मभूमि न मानते हुए हमेशा 'बाबरी मस्जिद' के रूप में मान्यता दी। फिर भी सनातनधर्मियों की आकांक्षा के प्रतिफल के रूप में राम मंदिर बन गया। अखिलेश यादव को कभी इस राममंदिर की भव्यता नहीं दिखाई दी, गगन में फहराती धर्म पताका नहीं दिखाई दी, रामलला का मोहक रूप नहीं दिखाई दिया। अब अचानक ही अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे की पवित्रता और पारदर्शिता का सवाल उठा रहे हैं, तो यह उपहासजनक प्रतीत होता है, श्रद्धा का नाटक प्रतीत होता है। इतिहास के पन्नों में समाजवादी पार्टी के असली चरित्र के कई उदाहरण हैं। क्या 1990 की स्मृति को मिटाया जा सकता है, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं। निहत्थे श्रद्धालुओं को गोलियों से भूना गया। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के समय भी सपा की प्रतिक्रिया उत्साहजनक तो नहीं ही थी। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी पार्टी का रुख इससे दूरी बनाने और छद्म आलोचना का रहा। फिर अचानक ही अखिलेश चढ़ावे में धांधली की बात उठाकर रामजन्मभूमि ट्रस्ट को कठघरे में लाने का असफल प्रयास करते नजर आते हैं। वह यह भी ध्यान में नहीं लाते कि इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों का पूरा जीवन सादगी एवं अनुशासन की मिसाल रहा है। ट्रस्ट का हर कार्यकलाप पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न होता है। इसके नियमित ऑडिट में पाई-पाई का हिसाब दिया जाता है। लेकिन अखिलेश जब यह मुद्दा उठाते हैं तो उनका मंतव्य स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि आमजन भी इसे राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा के रूप में ही देख रहे हैं। यह राजनीति का दोहरापन है और समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर अखिलेश यादव की यह कोशिश इसे पूरी तरह उजागर करती है। दोहरेपन का यह अकेला उदाहरण नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण को भी इसमें रखा जा सकता है। काशी के यह संत किस राजनीतिक संस्कृति को आत्मसात करते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं और इसीलिए योगी सरकार को लेकर मुखर भी हैं। उनके किसी भी बयान को भाजपा के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रचारित करने में अखिलेश देर नहीं लगाते। लेकिन, एक कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अपनी सरकार थी, तब इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को उनकी पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। उस घटना की स्मृति आज भी उत्तर प्रदेश के संत समाज में जीवंत है। ऐसे शंकराचार्य को ढाल की तरह इस्तेमाल करना न सिर्फ राजनीतिक धृष्टता है, बल्कि सनातन समाज का अपमान भी। अखिलेश की पूरी राजनीतिक नाटकशाला के सबसे विडंबनापूर्ण अध्याय को गोसंरक्षण प्रकरण में देखा जा सकता है। अखिलेश यादव आज अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बैठकर गोसंरक्षण का उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी और वह स्वयं उन राजनीतिक तत्वों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं जो वर्षों से गोकशी को बढ़ावा देते रहे
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