Alka Yagnik's Iconic Song 'Sun Sawanna' Came Back Into Vogue 23 Years After Its Release

The song, released in 2001, gained international popularity when it was remixed on TikTok as the 'Asoka Makeup Trend' in 2024.

दुनियाभर में छा गया 23 साल पुराना Alka Yagnik का आइकॉनिक गाना, विदेशों में Kareena Kapoor जैसा बनने की मची थी होड़ 2000 के शुरुआती सालों में आए Alka Yagnik के यह गाना 23 साल बाद दुनियाभर में फिर से छा गया था। हर सोशल मीडिया पर इसी की रील दिखाई दे रही थी। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। नई-नई चीजें तो यहां देखने को मिलती ही हैं लेकिन पुराना कंटेंट, गाना, फिल्मों के सीन भी कई बार इतने वायरल होते हैं कि उस दौर की यादें ताजा करने के साथ-साथ उस पुराने ट्रेंड को भी फिर से वायरल कर देते हैं। एक ऐसा ही जबरदस्त गाना ट्रेंड हुआ 2024 में, अपनी रिलीज के 23 साल बाद। जिसको अल्का याग्निक ने आवाज दी थी और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। हम बात कर रहे हैं 'सन सनना' (San Sanana) 2001 का एक हिंदी गाना है जिसे अलका याग्निक ने गाया है और इसमें हेमा सरदेसाई भी शामिल हैं। इसे अनु मलिक ने कंपोज किया था, और यह बॉलीवुड फिल्म 'अशोका' (Asoka) (2001) के गानों में से एक था। 2024 की शुरुआत में, यह गाना TikTok और अन्य शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए Asoka makeup trend के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहहर हुआ। आखिरकार, यह US TikTok Billboard Top 50 चार्ट में भी शामिल हुआ, जहां 25 मई, 2024 के चार्ट में यह 23वें स्थान पर पहुंच गया। अप्रैल 2024 में, TikTok और इंस्टाग्राम शॉर्ट जैसे दूसरे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म के ज़रिए, 'Asoka मेकअप ट्रेंड' के कारण इस गाने को अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। निर्माण कलाकार और इंटरनेट पर्सनेलिटी गाने के बोल पर लिप-सिंक करते हुए धीरे-धीरे एक भारतीय दुल्हन में बदल जाते थे; इस दौरान वे अक्सर भारतीय मेकअप, लुक्स और कपड़ों के अलग-अलग स्टाइल दिखाते थे, जिसमें 2001 की फिल्म में करीना कपूर के किरदार जैसा पहनावा भी शामिल होता था। इस ट्रेंड की शुरुआत इंडोनेशियाई TikTok क्रिएटर, सीता सुवर्णद्विपा ने की थी, जिसके बाद यह TikTok पर और फिर दूसरे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म पर फैल गया.

दुनियाभर में छा गया 23 साल पुराना Alka Yagnik का आइकॉनिक गाना, विदेशों में Kareena Kapoor जैसा बनने की मची थी होड़ 2000 के शुरुआती सालों में आए Alka Yagnik के यह गाना 23 साल बाद दुनियाभर में फिर से छा गया था। हर सोशल मीडिया पर इसी की रील दिखाई दे रही थी। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। नई-नई चीजें तो यहां देखने को मिलती ही हैं लेकिन पुराना कंटेंट, गाना, फिल्मों के सीन भी कई बार इतने वायरल होते हैं कि उस दौर की यादें ताजा करने के साथ-साथ उस पुराने ट्रेंड को भी फिर से वायरल कर देते हैं। एक ऐसा ही जबरदस्त गाना ट्रेंड हुआ 2024 में, अपनी रिलीज के 23 साल बाद। जिसको अल्का याग्निक ने आवाज दी थी और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। हम बात कर रहे हैं 'सन सनना' (San Sanana) 2001 का एक हिंदी गाना है जिसे अलका याग्निक ने गाया है और इसमें हेमा सरदेसाई भी शामिल हैं। इसे अनु मलिक ने कंपोज किया था, और यह बॉलीवुड फिल्म 'अशोका' (Asoka) (2001) के गानों में से एक था। 2024 की शुरुआत में, यह गाना TikTok और अन्य शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए Asoka makeup trend के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहहर हुआ। आखिरकार, यह US TikTok Billboard Top 50 चार्ट में भी शामिल हुआ, जहां 25 मई, 2024 के चार्ट में यह 23वें स्थान पर पहुंच गया। अप्रैल 2024 में, TikTok और इंस्टाग्राम शॉर्ट जैसे दूसरे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म के ज़रिए, 'Asoka मेकअप ट्रेंड' के कारण इस गाने को अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। निर्माण कलाकार और इंटरनेट पर्सनेलिटी गाने के बोल पर लिप-सिंक करते हुए धीरे-धीरे एक भारतीय दुल्हन में बदल जाते थे; इस दौरान वे अक्सर भारतीय मेकअप, लुक्स और कपड़ों के अलग-अलग स्टाइल दिखाते थे, जिसमें 2001 की फिल्म में करीना कपूर के किरदार जैसा पहनावा भी शामिल होता था। इस ट्रेंड की शुरुआत इंडोनेशियाई TikTok क्रिएटर, सीता सुवर्णद्विपा ने की थी, जिसके बाद यह TikTok पर और फिर दूसरे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म पर फैल गया





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