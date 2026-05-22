All Women's BSF Expedition Team Conquers Mt. Everest, Gangs Vande Mataram on the World's Highest Peak, Unassisted

BSF's inaugural all-women Mt. Everest Expedition Team, composed of Ladakh's MTCT Fatima, West Bengal's MTCT Munmu N Ghosh, Uttarakhand's MTCT Rebeka Singh, and Ladhakh/Cargil's MTCT Tsering Choorl, has made historical achievements. This spirit-raising feat showcases the quartet's courage, resolve, feminism, thrills, and excellence. It further signifies the journey of women empowerment, national pride, adventurous spirit, and India's cultural legacy on the Himalayan peak. The team also sang a melodious rendition of Vande Mataram, setting the national anthem to an unparalleled and glaciated backdrop.
विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर गूंजा वंदे मातरम, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के BSF की वीरांगनाओं ने किया गायन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वंदे मातरम का गायन किया गया है। BSF की 4 वीरांगनाओं ने ये इतिहास रचा है। खास बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वीरांगनाओं ने वंदे मातरम का गायन किया है। बीएसएफ की ये टीम शत-प्रतिशत महिलाओं की थी, जिसने एकता में विविधता की सच्ची भावना को दर्शाया है। टीम में लद्दाख की एम/सीटी कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की एम/सीटी मुनमुन घोष, उत्तराखंड की एम/सीटी राबेका सिंह तथा लद्दाख/कारगिल की एम/सीटी त्सेरिंग चोरोल शामिल थी। सामान्य पृष्ठभूमि और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली ये चारों पर्वतारोही साहस, दृढ़ संकल्प, महिला सशक्तिकरण, रोमांच और उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है.
