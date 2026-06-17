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Android 17 रोलआउट शुरू: पिक्सल फोन्स को मिलेंगे नए AI फीचर्स और सिक्यूरिटी अपগ্রेड

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Android 17 रोलआउट शुरू: पिक्सल फोन्स को मिलेंगे नए AI फीचर्स और सिक्यूरिटी अपগ্রेड
Android 17Google PixelAI फीचर्स
📆17-06-2026 06:59:00
📰NBT Hindi News
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गूगल ने Android 17 को रोल आउट शुरू कर दिया है। पहले पिक्सल स्मार्टफोन्स पर आने वाले इस अपडेट में AI इंटीग्रेशन, नए कॉल मैनेजमेंट विकल्प, बेहतर मल्टीटास्किंग और सिक्योरिटी सुधार शामिल हैं।

गूगल ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यह सबसे पहले गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स में आएगा। इस अपडेट में कई नए फीचर्स शामिल हैं जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हैं। एंड्रॉयड 17 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक अलग से फीचर के रूप में देखा नहीं जा रहा, बल्कि इसे पूरे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। कंटेंट बनाने, बातचीत करने, काम को आसान बनाने और पर्सनल असिस्टेंट की तरह मदद करने में AI की बढ़ती भूमिका देखने लायक है। गूगल की नई AI टेक्नोलॉजी जैसे Gemini Omni, AudioLM और Lyria 3 का इस्तेमाल यूजर्स कर पाएंगे। ये मॉडल मल्टीमॉडल इंटरैक्शन, स्पीच-बेस्ड एक्सपीरियंस और AI से बने म्यूजिक जैसे कई कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन टूल्स से नए फीचर्स को ऊर्जा मिलेगी। कॉल मैनेजमेंट के लिए 'Take a Message' और पर्सनल ऑडियो ग्रीटिंग जैसे नए विकल्प भी दिए गए हैं। यूजर्स अब कॉलर को व्यक्तिगत ऑडियो ग्रीटिंग के साथ स्वागत कर सकते हैं और मैसेज छोड़ने का नया तरीका अपना सकते हैं। मल्टीटास्किंग को बेहतर बनाने के लिए 'बबल बार' नाम का एक नया इंटरफेस एलिमेंट जोड़ा गया है। यह फ्लोटिंग बबल्स के माध्यम से ऐप्स के बीच तेजी से स्विच करने की सुविधा देता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ-साथ फ्रंट कैमरे से खुद को भी रिकॉर्ड करने का नया विकल्प शामिल है। यह रिएक्शन वीडियो, ट्यूटोरियल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयर करने को आसान बनाता है। सिक्योरिटी और पैरेंटल कंट्रॉल पर भी सुधार किया गया है। Android 17 में 'Find Hub' के अंदर 'Mark as Lost' ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे खोए हुए डिवाइस को सुरक्षित करना आसान हो गया है। नए थ्रेट डिटेक्शन प्रोटेक्शन और परिवारों के लिए बेहतर सुरक्षा टूल्स भी उपलब्ध हैं। माता-पिता अब Google अकाउंट लिंक किए बिना ही PIN का इस्तेमाल करके स्क्रीन-टाइम लिमिट और कंटेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं। Pixel Drop अपडेट में स्मार्टवॉच के लिए भी सुरक्षा फीचर्स आए हैं। Pixel Watch अब जोर से गिरने, कार दुर्घटना या पल्स ना मिलने जैसी स्थितियों का पता चलने पर अपने-आप ईमर्जेंसी सर्विस से संपर्क कर सकती है और चुने हुए कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज सकती है। यह अपडेट पहले पिक्सल डिवाइस के लिए उपलब्ध होगा और बाद में अन्य स्मार्टफोन्स पर भी आने की उम्मीद है.

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