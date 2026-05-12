Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma to take oath for second term, US Ambassador Sergio Gor to attend

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma will take oath for his second term on Tuesday. The oath-taking ceremony will be held at the Pusa Vidyapeeth College Ground in Guwahati. The US Ambassador Sergio Gor has already arrived in Guwahati and will attend the ceremony. The oath-taking ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Central Ministers, and representatives of the ruling parties of 40+ states. The oath will be administered by Governor L. Ramanaidu at 11:40 am.
नई दिल्ली: असम के निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा मंगलवार को लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। खानापारा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया।शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ राजग शासित राज्यों के 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के उपस्थित रहने की संभावना है।राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद दिलाएंगे शपथराज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर हिमंत बिस्व सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भाजपा नीत गठबंधन के 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार सत्ता में आने के बाद से यह राज्य में राजग का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा में रिकॉर्ड 102 सीट पर जीत दर्ज की। भाजपा ने अकेले 82 सीट जीतकर राज्य में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया, जबकि अगप और बीपीएफ को 10-10 सीट मिलीं।अन्य नए सदस्यों के शपथ ग्रहण की संभावना हिमंत बिस्व सरमा के साथ ही मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करने की भी संभावना है, जिसमें सभी गठबंधन सहयोगियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शर्मा द्वारा नई सरकार के पहले 100 दिन की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इनमें भूमि अधिकारों और अतिक्रमण हटाने के अभियानों से संबंधित प्रतिबद्धताएं भी शामिल होंगी। यह प्रचंड चुनावी जीत ‘पहचान, भूमि और सुरक्षा’ के मुद्दों को उठाते हुए चलाए गए प्रचार अभियान के बाद मिली है। सरमा पहले ही कह चुके हैं कि नई सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी और असम को प्रगति की दिशा में ले जाएगी.
