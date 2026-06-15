AAP ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत पर शोक जताया, केजरीवाल ने ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत पर शोक व्यक्त किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया।

आम आदमी पार्टी ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक और आरोपों का बड़ा दबाव किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां तीन भारतीय जहाज ों पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए, उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इन हमलों के बाद भारतीय विदेश मंत्री को धमकी दी और कोई खेद जताने से इनकार किया। 8 जून, 10 जून और 11 जून को हुए इन हमलों के दौरान तीन जहाजों पर भारत के 68 लोग सवार थे, जिनमें से तीन मारे गए और कई घायल हुए। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश का खून खौल रहा है और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वे ट्रंप से एक्स पर संदेश भेजकर कहा कि जिन भारतीयों की जान गई है, उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। आप के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया ने कहा कि आज समुद्री जहाजों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें डर है कि अमेरिकी हमले में उनकी जान न चली जाए। सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप किया कि वह इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और आम जनता को आवाज उठाना चाहिए। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर प्रयास जारी हैं और एक एमओयू द्वारा दोनों देश समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन स्ट्रेट आफ होर्मुज पर तनाव बना हुआ है। इस बीच भारतीय जहाज ों पर बार-बार हमले किए गए हैं, जिससे तीन भारतीयों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। बढ़ते हुए दबाव में AAP ने केंद्र सरकार से इन हमलों के प्रति सख्त रोक ठहराने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

आम आदमी पार्टी ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक और आरोपों का बड़ा दबाव किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां तीन भारतीय जहाजों पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए, उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इन हमलों के बाद भारतीय विदेश मंत्री को धमकी दी और कोई खेद जताने से इनकार किया। 8 जून, 10 जून और 11 जून को हुए इन हमलों के दौरान तीन जहाजों पर भारत के 68 लोग सवार थे, जिनमें से तीन मारे गए और कई घायल हुए। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश का खून खौल रहा है और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वे ट्रंप से एक्स पर संदेश भेजकर कहा कि जिन भारतीयों की जान गई है, उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। आप के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया ने कहा कि आज समुद्री जहाजों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें डर है कि अमेरिकी हमले में उनकी जान न चली जाए। सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप किया कि वह इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और आम जनता को आवाज उठाना चाहिए। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर प्रयास जारी हैं और एक एमओयू द्वारा दोनों देश समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन स्ट्रेट आफ होर्मुज पर तनाव बना हुआ है। इस बीच भारतीय जहाजों पर बार-बार हमले किए गए हैं, जिससे तीन भारतीयों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। बढ़ते हुए दबाव में AAP ने केंद्र सरकार से इन हमलों के प्रति सख्त रोक ठहराने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है





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