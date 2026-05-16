युवक भारतीय वायु सेना में कमीशंड ऑफिसर बनने में सगामी हैं, उन्हें एफकैट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, जो 19 जून 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों की आयु गणना 01 जुलाई, 2027 के आधार पर की जाएगी। प्लाइंग ब्रांच में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए जबकि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल में आवेदन करने के लिए आयु 20 से 26 वर्ष होनी चाहिए।

AFCAT 2026: फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आवेदन 20 मई से शुरू हो जाएंगे। एनसीसी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 550 रुपये देने होंगे। योग्यता में बदलाव किया गया है, पहले के मुकाबले अब 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य नहीं होंगे। आयु सीमा 01 जुलाई, 2027 के आधार पर गणना की जाएगी। प्लाइंग ब्रांच में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल में आवेदन करने के लिए आयु 20 से 26 वर्ष होनी चाहिए। तीन चरणों को सफलापूर्वक पास करना आवश्यक है.

AFCAT 2026: फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आवेदन 20 मई से शुरू हो जाएंगे। एनसीसी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 550 रुपये देने होंगे। योग्यता में बदलाव किया गया है, पहले के मुकाबले अब 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य नहीं होंगे। आयु सीमा 01 जुलाई, 2027 के आधार पर गणना की जाएगी। प्लाइंग ब्रांच में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल में आवेदन करने के लिए आयु 20 से 26 वर्ष होनी चाहिए। तीन चरणों को सफलापूर्वक पास करना आवश्यक है





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Air Force AFCAT Common Admission Test Flying And Ground Duty Branch Candidates SSC Selection Process

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