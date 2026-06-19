AI की कीमतों में भारी गिरावट: भारत, IT सेक्टर और नौकरियों पर क्या होगा असर?

AI मॉडल को चलाने की लागत में 75% तक गिरावट आई है। इससे छोटे कारोबारों को बड़ा फायदा होगा और भारतीय IT कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे, लेकिन नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नवंबर 2022 में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, तब इसने AI को आम लोगों की पहुंच में ला दिया। लेकिन शुरुआत में यह तकनीक काफी महंगी थी। AI मॉडल को चलाने और ट्रेन करने में भारी लागत आती थी। खासकर डेटा सेंटर, चिप्स और बिजली पर खर्च बहुत ज्यादा था। 2022 में एक मिलियन टोकन को प्रोसेस करने की लागत लगभग 20 डॉलर तक पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि केवल बड़ी कंपनियां ही AI का इस्तेमाल कर पा रही थीं, जबकि छोटे कारोबार और स्टार्टअप इससे दूर थे। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एनवीडिया AI को सस्ता बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में AI प्रोसेसिंग की कीमतों में करीब 75 फीसदी तक गिरावट आई है। अब जो काम पहले 100 रुपये में होता था, वही काम 25-30 रुपये में होने लगा है। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारों और स्टार्टअप्स को मिलेगा। वे अब अपने कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में AI का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। यह वही बदलाव है जो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कुछ साल पहले लाया था। पहले केवल बड़ी कंपनियां क्लाउड का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन अब हर स्टार्टअप के लिए यह जरूरी हो गया है। AI के साथ भी यही होने जा रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो यह बदलाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत ीय IT कंपनियां जैसे TCS, Infosys, Wipro और HCLTech इस बदलाव से काफी प्रभावित होंगी। एक तरफ, AI के सस्ता होने से उनके लिए वैश्विक ग्राहकों को AI-आधारित समाधान बेचने के नए अवसर खुलेंगे। दुनिया भर की कंपनियां AI अपनाने के लिए तैयार हैं, और उन्हें सिस्टम बनाने, लागू करने और बनाए रखने के लिए अनुभवी IT कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। यहां भारत ीय कंपनियां अपनी प्रतिभा और कम लागत के कारण बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। दूसरी तरफ, इसका खतरा भी कम नहीं है। AI का मुख्य उद्देश्य कई कार्यों को ऑटोमेट करना है, जिससे कुछ नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव धीरे-धीरे होगा और नए प्रकार के रोजगार भी पैदा होंगे, लेकिन फिर भी यह भारत ीय IT सेक्टर के लिए एक चुनौती है। गूगल फिलहाल AI की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देता है। उसके पास चिप डिजाइन से लेकर डेटा सेंटर और AI मॉडल तक पूरी चेन पर नियंत्रण है। अमेजॉन भी मजबूत स्थिति में है, खासकर बिजनेस ग्राहकों के बीच। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज और ऑफिस इकोसिस्टम के जरिए AI को फैला रहा है। वहीं OpenAI अभी भी सबसे चर्चित नाम है, लेकिन उसे भी लागत कम करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी है। हालांकि सरकार स्थानीय AI मॉडल विकसित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका और चीन की तुलना में भारत अभी पीछे है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर, चिप निर्माण और बड़े निवेश के अभाव में भारत को लंबा सफर तय करना होगा। कुल मिलाकर AI के सस्ता होने से भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। इसका सही उपयोग करके भारत IT सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, लेकिन इसमें नौकरियों के लिए भी सतर्क रहना होगा। निवेशकों में फिलहाल अनिश्चितता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कंपनियों के लिए इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा दौर आ सकता है.

पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नवंबर 2022 में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, तब इसने AI को आम लोगों की पहुंच में ला दिया। लेकिन शुरुआत में यह तकनीक काफी महंगी थी। AI मॉडल को चलाने और ट्रेन करने में भारी लागत आती थी। खासकर डेटा सेंटर, चिप्स और बिजली पर खर्च बहुत ज्यादा था। 2022 में एक मिलियन टोकन को प्रोसेस करने की लागत लगभग 20 डॉलर तक पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि केवल बड़ी कंपनियां ही AI का इस्तेमाल कर पा रही थीं, जबकि छोटे कारोबार और स्टार्टअप इससे दूर थे। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एनवीडिया AI को सस्ता बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में AI प्रोसेसिंग की कीमतों में करीब 75 फीसदी तक गिरावट आई है। अब जो काम पहले 100 रुपये में होता था, वही काम 25-30 रुपये में होने लगा है। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारों और स्टार्टअप्स को मिलेगा। वे अब अपने कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में AI का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। यह वही बदलाव है जो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कुछ साल पहले लाया था। पहले केवल बड़ी कंपनियां क्लाउड का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन अब हर स्टार्टअप के लिए यह जरूरी हो गया है। AI के साथ भी यही होने जा रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो यह बदलाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारतीय IT कंपनियां जैसे TCS, Infosys, Wipro और HCLTech इस बदलाव से काफी प्रभावित होंगी। एक तरफ, AI के सस्ता होने से उनके लिए वैश्विक ग्राहकों को AI-आधारित समाधान बेचने के नए अवसर खुलेंगे। दुनिया भर की कंपनियां AI अपनाने के लिए तैयार हैं, और उन्हें सिस्टम बनाने, लागू करने और बनाए रखने के लिए अनुभवी IT कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। यहां भारतीय कंपनियां अपनी प्रतिभा और कम लागत के कारण बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। दूसरी तरफ, इसका खतरा भी कम नहीं है। AI का मुख्य उद्देश्य कई कार्यों को ऑटोमेट करना है, जिससे कुछ नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव धीरे-धीरे होगा और नए प्रकार के रोजगार भी पैदा होंगे, लेकिन फिर भी यह भारतीय IT सेक्टर के लिए एक चुनौती है। गूगल फिलहाल AI की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देता है। उसके पास चिप डिजाइन से लेकर डेटा सेंटर और AI मॉडल तक पूरी चेन पर नियंत्रण है। अमेजॉन भी मजबूत स्थिति में है, खासकर बिजनेस ग्राहकों के बीच। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज और ऑफिस इकोसिस्टम के जरिए AI को फैला रहा है। वहीं OpenAI अभी भी सबसे चर्चित नाम है, लेकिन उसे भी लागत कम करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी है। हालांकि सरकार स्थानीय AI मॉडल विकसित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका और चीन की तुलना में भारत अभी पीछे है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर, चिप निर्माण और बड़े निवेश के अभाव में भारत को लंबा सफर तय करना होगा। कुल मिलाकर AI के सस्ता होने से भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। इसका सही उपयोग करके भारत IT सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, लेकिन इसमें नौकरियों के लिए भी सतर्क रहना होगा। निवेशकों में फिलहाल अनिश्चितता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कंपनियों के लिए इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा दौर आ सकता है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI कीमतों में गिरावट भारत IT सेक्टर नौकरियां

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया बड़ा निर्देश, एआई तकनीक से और हाईटेक होगी '1930' हेल्पलाइनकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन '1930' की समीक्षा करते हुए इसे एआई (AI) जैसी उन्नत तकनीकों से लैस करने के निर्देश दिए हैं।

Read more »

गूगल को तगड़ा झटका: Gemini AI के मास्टरमाइंड नोअम शजीर ने थामा OpenAI का दामन, सैम ऑल्टमैन ने जताई खुशीNoam Shazeer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। Google के Gemini AI मॉडल के को-लीड रहे नोम शेजीर ने कंपनी छोड़कर

Read more »

आयुष मलिक के मतांतरण मामले में AI वीडियो वायरल करने पर मुकदमा दर्ज, SDPI कार्यकर्ता पर हुई कार्रवाई - ayush malik conversion case fir against sdpi worker for viral ai videoशामली में आयुष मलिक मतांतरण प्रकरण को लेकर एआइ से बनाया गया भ्रामक वीडियो वायरल करने के आरोप में एसडीपीआइ कार्यकर्ता आसिफ खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और एसडीपीआइ की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

Read more »

रातों रात दोगुनी हुई भारतीय मूल के अरबपति की नेटवर्थ, एलन मस्क की स्पेसएक्स ने किया AI कोडिंग स्टार्टअप का अधिग्रहण - spacex acquires ai coding startup cursor indian founder billionaireएलन मस्क की स्पेसएक्स ने 60 अरब डॉलर में AI कोडिंग स्टार्टअप कर्सर का अधिग्रहण किया, जिससे भारतीय मूल के अमन सेंगर सहित संस्थापक अरबपति बन गए। यह अधिग्रहण कर्सर के AI कोडिंग एजेंट और स्पेसएक्स के xAI के लिए नए AI मॉडल के विकास में सहायक होगा।

Read more »

AI Tiger Love: जंगल से दौड़कर आया टाइगर और लग गया गले, पल भर के लिए लगा- ये प्यार है, फिर पता लगा अब AI हाथ से निकल चुका है!Tiger Human Love: टाइगर दौड़कर आता है और अपने मालिक के गले लग जाता है और फिर बड़े प्यार से उसे चाटने लगता है। अगर आप इमोशनल है, तो वीडियो 1 सेकंड के लिए आपका दिल छू सकता है। मगर न यह घटना रियल है और न ही इसमें दिख रहे फैक्ट। वो कैसे? आइए जानते हैं।

Read more »

कानपुर : मैरिज ब्यूरो की आड़ में ठगी करता था वकील; AI से सुंदर युवतियों की फोटो तैयार कर लोगों को फंसाता था गिरोह - kanpur ai marriage bureau fraud advocate mastermind exposedकानपुर में मैरिज ब्यूरो के नाम पर एआइ सुंदरियों का जाल बिछाकर 2000 लोगों से 5 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड एक अधिवक्ता निकला। साइबर टीम ने कॉल सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर 40 रजिस्टर, 3 कंप्यूटर और 53 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिससे गिरोह के काले कारोबार की परतें खोली...

Read more »