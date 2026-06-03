AI के खिलाफ विरोध: डेटा सेंटरों पर सवाल

भारत में AI के खिलाफ बढ़ रहा विरोध, डेटा सेंटरों पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं और इसका पूरा मामला क्या है? जानेंगे हम आपको पूरा खुलासा।

भारत में AI के खिलाफ बढ़ रहा विरोध , डेटा सेंटर ों पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं और इसका पूरा मामला क्या है?

जानेंगे हम आपको पूरा खुलासा। Ahmedabad में क्राइम ब्रांच ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है, 131 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली में 'ओ-जोन' का यमुना फ्लडप्लेन कनेक्शन क्या है? समझिए इसका पूरा प्लान। वैभव के रग रग में RR, घर का पेंट भी गुलाबी हो गया है, बढ़ी भीड़ से नई चुनौतियां आ गई हैं। Prayagraj में एक परिवार के 4 शव मिले हैं, हत्या या आत्महत्या का मामला है या नहीं?

जानेंगे पुलिस को क्या कुछ मिला। गर्मी में दही, रायता या कढ़ी का सेवन करने से शरीर को सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है, जानिए इसका कारण। भारत में वयस्कों में मोटापा बढ़ रहा है, Adult Obesity Survey के अनुसार यह एक बड़ी चिंता है। मॉनसून 2026 की अपडेट जानते हैं, भारत में कब एंट्री लेगा मॉनसून?

मौसम विभाग ने बताया है। दिल्ली के उस्मानपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या हुई है। IPL 2026 के विजेता विराट कोहली पत्नी अनुष्का संग वृंदावन पहुंचे हैं। कर्नाटक में बदलाव से पहले कांग्रेस का बड़ा संदेश है, जानिए इसका मतलब। सम्राट चौधरी सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब में स्कूल फीस के दबाव से एक छात्रा ने आत्महत्या की। शाहिद कपूर ने बच्चों से माफी मांगने का मजेदार बयान दिया है, जानिए इसका कारण





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