AI‑आधारित स्वदेशी एंटी‑ड्रोन सिस्टम ने भारतीय रक्षा को मिला नया ब्रह्मास्त्र

जेन टेक्नोलॉजीज के AI‑संचालित एंटी‑ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म ने 15 किमी से अधिक दूरी पर 100 तक ड्रोन को ट्रैक, जाम और नष्ट करने की क्षमता हासिल की, जिससे भारतीय सेना को भविष्य के ड्रोन युद्ध में उल्लेखनीय शक्ति मिली।

भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लक्ष्य से एक अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन प्रणाली का विकास कर इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित इस सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग में लाया गया है, जिससे यह विरोधी ड्रोन को हवा में ही पहचानता, ट्रैक करता और जामिंग या विनाशकारी उपायों के जरिए निष्क्रिय करता है। यह स्वदेशी तकनीक 15 किमी से अधिक दूरी तक लक्ष्य का पता लगा सकती है और एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को मॉनीटर कर सकती है। प्रणाली 70 मेगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज तक की विविध फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जामिंग, जीएनएसएस जामिंग और स्पूफिंग जैसी क्षमताएँ सम्मिलित हैं। इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली और एयर डिफेंस गन को जोड़ा जा सकता है, जिससे विरोधी ड्रोन को वायुमंडल में ही नष्ट किया जा सके। यह एंटी-ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म तीन प्रकार के उपयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहला, इसे सैन्य वाहनों पर स्थापित करके गतिशील अभियानों में तैनात किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत सैनिक इसे बैकपैक या पोर्टेबल रैपोर्ट के रूप में लेकर फील्ड ऑपरेशन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे तेज़ी से प्रतिक्रिया संभव हो। तीसरा, इसे स्थायी सुरक्षा उपाय के रूप में सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण इमारतों या सीमा क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। इस बहु-उपयोगी ढांचे के कारण भारतीय सेना को विभिन्न युद्ध स्थितियों में तेज़ और प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी, साथ ही सैनिकों की सुरक्षा और मिशन की सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। जेन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक अटलुरी ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। उन्होंने कहा, "दुनिया भर में ड्रोन निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन असली शक्ति उन देशों की होगी जो इन ड्रोन को बेअसर कर सकेंगे। हमारा AI‑आधारित एंटी-ड्रोन सिस्टम इस दिशा में भारत को अकल्पनीय लाभ देगा।" इस परियोजना का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2026 में किया गया, जहाँ इस सिस्टम की क्षमताओं को दिखाते हुए वीडियो भी प्रस्तुत किए गए। बीजेपी ने इसे भारत की सुरक्षा का नया "ब्रह्मास्त्र" कहा और भविष्य के ड्रोन युद्ध में इसे एक प्रमुख हथियार मानते हुए भारतीय रक्षा परिदृश्य में इसका महत्व उजागर किया। सम्पूर्ण रूप से, यह AI‑संचालित एंटी-ड्रोन प्रणाली न केवल भारतीय सेना की फुर्ती को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य की हाइब्रिड युद्ध स्थितियों में तकनीकी श्रेष्ठता भी सुनिश्चित करेगी। स्वदेशी विकास, बहु‑पर्यावरणीय उपयोग और उच्च स्तर की जामिंग क्षमताओं के साथ यह पहल भारत को सैन्य आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी.

भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लक्ष्य से एक अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन प्रणाली का विकास कर इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित इस सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग में लाया गया है, जिससे यह विरोधी ड्रोन को हवा में ही पहचानता, ट्रैक करता और जामिंग या विनाशकारी उपायों के जरिए निष्क्रिय करता है। यह स्वदेशी तकनीक 15 किमी से अधिक दूरी तक लक्ष्य का पता लगा सकती है और एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को मॉनीटर कर सकती है। प्रणाली 70 मेगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज तक की विविध फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जामिंग, जीएनएसएस जामिंग और स्पूफिंग जैसी क्षमताएँ सम्मिलित हैं। इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली और एयर डिफेंस गन को जोड़ा जा सकता है, जिससे विरोधी ड्रोन को वायुमंडल में ही नष्ट किया जा सके। यह एंटी-ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म तीन प्रकार के उपयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहला, इसे सैन्य वाहनों पर स्थापित करके गतिशील अभियानों में तैनात किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत सैनिक इसे बैकपैक या पोर्टेबल रैपोर्ट के रूप में लेकर फील्ड ऑपरेशन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे तेज़ी से प्रतिक्रिया संभव हो। तीसरा, इसे स्थायी सुरक्षा उपाय के रूप में सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण इमारतों या सीमा क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। इस बहु-उपयोगी ढांचे के कारण भारतीय सेना को विभिन्न युद्ध स्थितियों में तेज़ और प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी, साथ ही सैनिकों की सुरक्षा और मिशन की सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। जेन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक अटलुरी ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। उन्होंने कहा, "दुनिया भर में ड्रोन निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन असली शक्ति उन देशों की होगी जो इन ड्रोन को बेअसर कर सकेंगे। हमारा AI‑आधारित एंटी-ड्रोन सिस्टम इस दिशा में भारत को अकल्पनीय लाभ देगा।" इस परियोजना का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2026 में किया गया, जहाँ इस सिस्टम की क्षमताओं को दिखाते हुए वीडियो भी प्रस्तुत किए गए। बीजेपी ने इसे भारत की सुरक्षा का नया "ब्रह्मास्त्र" कहा और भविष्य के ड्रोन युद्ध में इसे एक प्रमुख हथियार मानते हुए भारतीय रक्षा परिदृश्य में इसका महत्व उजागर किया। सम्पूर्ण रूप से, यह AI‑संचालित एंटी-ड्रोन प्रणाली न केवल भारतीय सेना की फुर्ती को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य की हाइब्रिड युद्ध स्थितियों में तकनीकी श्रेष्ठता भी सुनिश्चित करेगी। स्वदेशी विकास, बहु‑पर्यावरणीय उपयोग और उच्च स्तर की जामिंग क्षमताओं के साथ यह पहल भारत को सैन्य आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी





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