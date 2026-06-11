ASI, WMF Join Hands to Restore Mughal Architecture of Safdarjung Mazar

The ASI and the World Monuments Fund (WMF) have started a comprehensive restoration project to revive the lost charm of Mughal architecture in the iconic Safdarjung Mazar in Delhi. The restoration work, which is being carried out at a cost of approximately 5 crore, aims to complete the work by 30 July.

गायब होती रंगत को वापस लाने की कवायद शुरू, मुगल वास्तुकला को संवारने में जुटी ASI और विश्व स्तर की संस्था WMF दिल्ली के सफदरजंग मकबरे के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। एएसआई और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड मिलकर लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 30 जुलाई तक काम पूरा करना है।मुगल वास्तुकला की अनुपम देन सफदरजंग मकबरा की गायब होती फिजा को बहाल करने की चौतरफा कवायद शुरू हो गई है। न्यूयॉर्क की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा विरासत के कुछ हिस्सों को संवारने का काम शुरू करने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) भी बिल्डिंग को संवारने में शामिल हो गया है। इसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपये है। मकबरा की बदहाली का आलम यह है कि कुछ महीने पहले फर्स्ट फ्लोर की बाउंड्री टूटने के कारण वहां एक लड़की गिरकर घायल हो गई थी। आजादी के बाद शायद पहली बार है जब सरकारी एजेंसी के साथ विश्व स्तर की संस्था अपने खर्चे पर इस ऐतिहासिक विरासत को संवारने के काम में जुट गई है। 6 आइकॉनिक स्मारकों में शामिल सफदरजंग मकबरे के सौंदर्यीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य 30 जुलाई तय किया है। 1753-54 में मुगल काल में 'सफदरजंग' मिर्जा मुकीम अब्दुल मन्सूर खान का मकबरा उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था। WMF और ASI ने इस ऐतिहासिक विरासत को संवारने का काम किया शुरू5 करोड़ रुपये के करीब बताई जा रही है इस काम की संभावित लागतन्यूयॉर्क की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ( WMF ) और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) मिलकर यह काम कर रहे हैं.

गायब होती रंगत को वापस लाने की कवायद शुरू, मुगल वास्तुकला को संवारने में जुटी ASI और विश्व स्तर की संस्था WMFदिल्ली के सफदरजंग मकबरे के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। एएसआई और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड मिलकर लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 30 जुलाई तक काम पूरा करना है।मुगल वास्तुकला की अनुपम देन सफदरजंग मकबरा की गायब होती फिजा को बहाल करने की चौतरफा कवायद शुरू हो गई है। न्यूयॉर्क की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा विरासत के कुछ हिस्सों को संवारने का काम शुरू करने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) भी बिल्डिंग को संवारने में शामिल हो गया है। इसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपये है। मकबरा की बदहाली का आलम यह है कि कुछ महीने पहले फर्स्ट फ्लोर की बाउंड्री टूटने के कारण वहां एक लड़की गिरकर घायल हो गई थी। आजादी के बाद शायद पहली बार है जब सरकारी एजेंसी के साथ विश्व स्तर की संस्था अपने खर्चे पर इस ऐतिहासिक विरासत को संवारने के काम में जुट गई है। 6 आइकॉनिक स्मारकों में शामिल सफदरजंग मकबरे के सौंदर्यीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य 30 जुलाई तय किया है। 1753-54 में मुगल काल में 'सफदरजंग' मिर्जा मुकीम अब्दुल मन्सूर खान का मकबरा उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था।WMF और ASI ने इस ऐतिहासिक विरासत को संवारने का काम किया शुरू5 करोड़ रुपये के करीब बताई जा रही है इस काम की संभावित लागतन्यूयॉर्क की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड (WMF) और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) मिलकर यह काम कर रहे हैं





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ASI WMF Safdarjung Mazar Mughal Architecture Restoration Project

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