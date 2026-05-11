Aaj Ka Rashifal 11 May 2026: 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 May 2026: आज का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार प्रगति और नए अवसरों वाला रहने वाला है. आज दोपहर 03:25 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. इसके अलावा आज चंद्रमा का गोचर मकर कुंभ में होगा. आज का दिन कुछ राशि के जातकों को बेहद शुभ फल देगा. वहीं कुछ राशि लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, साथ ही जानें शुभ फलों की वृद्धि और अशुभ फलों को कम करने के उपाय.

Aaj Ka Rashifal 11 May 2026 : आज 11 मई 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार प्रगति और नए अवसरों वाला रहने वाला है.

आज दोपहर 03:25 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. इसके अलावा आज चंद्रमा का गोचर मकर कुंभ में होगा. आज का दिन कुछ राशि के जातकों को बेहद शुभ फल देगा.

वहीं कुछ राशि लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, साथ ही जानें शुभ फलों की वृद्धि और अशुभ फलों को कम करने के उपाय





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