Aaj Ka Panchang 12 May 2026: Tuesday's Pious Day and Panchang Details

Explore the significance of today's day (Tuesday, 12 May 2026) and the Panchang details curated for the auspicious day. Learn about the five pivotal elements of the pangatam and the benefits associated with reading Panchang. Also, know about the auspicious and inauspicious timings, the direction of grace and the astrological positions.

Aaj Ka Panchang 12 May 2026 : आज 12 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है,जो दोपहर 02:52 बजे तक रहेगी उसके बाद एकादशीतिथि हो जाएगी.

सनातन धर्म में पंचांग को बेहद खास माना जाता है. पंचांग के पांच अंग होते हैं. पंचांग के माध्यम से हर दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी की जाती है. इनके साथ ही सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, राहुकाल और दिशा शूल का भी पता चलता है.

हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन का पंचांग पढ़ना या सुनना चाहिए. जिसकी वजह से उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. पंचांग पढ़ने से आयु वृद्धि होती है.

पापों से छुटकारा मिलता है. जो लोग पंचांग पढ़ते या सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को सुबह सबसे पहले पंचांग पढ़ना चाहिए. आइए जानते हैं, 12 मई 2026 मंगलवार का पंचांग क्या होगा





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