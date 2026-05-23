Abhi Deepke's family facing threats, launches campaign against BJP leaders

Abhi Deepke, a student at Boston University, launched the 'Cockeroch Janata Party' campaign on social media after the Supreme Court's Chief Justice S.C.Suriyakanta's statement on May 15. The campaign has been targeting BJP leaders and has received criticism from some quarters. The campaign aims to create a serious change, but its intentions are not clear yet.

कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से कैंपेन चलाने वाले अभिजीत दीपके ने कहा है उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैंसोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं.

इस बीच अभिजीत ने कहा है कि भारत में उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक युवक उन्हें और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक बातें करता दिख रहा है. अभिजीत ने लिखा है कि अब भी उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं. अभिजीत ने पूछा है कि क्या अधिकारी इन धमकियों पर कोई कार्रवाई करेंगे?

दूसरी ओर अभिजीत के माता-पिता ने एक मराठी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा है कि इस कैंपेन की वजह से उनके बेटे के सामने क़ानूनी दिक्क़तें आ सकती हैं. उन्होंने कहा कि अभिजीत को गिरफ़्तार किया जा सकता है. अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र रहे अभिजीत दीपके ने एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च किया था.

एक सप्ताह के भीतर ही इंस्टाग्राम पर इसके सीजेपी के फॉलोअर्स दो करोड़ से ज्यादा हो गए हैं. दूसरी तरफ़ बीजेपी ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और उसके फॉलोवर्स सीजेपी से आधे से भी कम हैं. दरअसल ये कैंपेन 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से एक मामले में सुनवाई करते हुए की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था.

मार्को रुबियो ने दिल्ली आने से पहले जो कहा क्या वह भारत की उलझन बढ़ाता है? तुलसी गबार्ड ने अचानक दिया इस्तीफ़ा, ट्रंप ने उनके इस्तीफ़े पर की ये टिप्पणी इसमें उन्होंने कहा था, "समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं. क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं?

कुछ युवा ऐसे हैं, जो रोज़गार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं.

"छोड़कर content आगे बढ़ें'कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म तो मीम से हुआ लेकिन ये गंभीर बदलाव की शुरुआत हो सकती है ': योगेंद्र यादवदिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर (Dinbhar





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