Bengal's Black Magic Claims Another Life: Shahid Kapoor, Ranbir Kapoor and More Actors Speak on Black Magic and Other News in Hindi Direct

Bollywood celebs speak on black magic claims, one mentions disease while another asks about death. The female star drowns after falling from the top. Meanwhile, PM Modi's cabinet meets, Bengal's recent happenings. Hot days come again. bOPEC/b marks its weakness for India. PWDL worries in West Bengal. Petrol-Diesel increases or not? IMF warns before price hike. BN Star Riri and AR Dalal appear together. Radiant cocoa from BJP founder. IMF warns as post-pandemic price hike may increase oil costs.

बॉलीवुड के स्टार्स ब्लैक मैजिक के दावों पर कड़े बोल रहे हैं, कुछ स्टार्स ने बताई बीमारी तो कुछ मौत पर उठाए सवालरंग पर मिलते थे पति-देवर से ताने लेकिन अब छत से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। ये सभी घटनाएं बंगाल के ही हैं। राज्य में गौ हत्या पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने लोगों से अपील की है। पीएम मोदी के आवास पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। वहीं यूपी-राजस्थान के कुछ शहरों में 48 डिग्री पार हॉट वेव से तप रहा है। OPEC कमजोर होने से भारत के लिए फायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पशु वध कानून लागू होने से खटाल मालिक परेशान हो सकते हैं। पेट्रोल-डीज़ल दाम बढ़ सकते हैं।bn star निरहुआ के बच्चे और आम्रपाली दुबे एक साथ आई हुई हैं। काला कोरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के बड़ा राज खोले हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के कानूनी जीत का वीडियो सामने आया है। आईपीएल के बीच।पेट्रोल-डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी से पहले IMF की पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है। बाल्मीनी वेकेशन के स्टार शिखर धवन और सोफी शाइन का रोमांटिक अंदाज दिखाया गया है। आपके वीडियो लैंग्सकेप मोड में नहीं दिखेंगे। बेहतर अनुभव के लिए पोट्रेट मोड का ही इस्तेमाल करें.

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