Berampur Girl Selected in 70th BPSSC Exam, Brightens Her Village's Name

A girl from Berampur village in Veerpur block has been selected in the 70th BPSSC exam and has brightened her village's name. She has achieved this success in her third attempt.

वीरपुर प्रखंड के बरैपूरा गांव की सुचिता कुमारी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में आरडीओ पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बरैपूरा गांव की बेटी ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। सुचिता बरैपूरा निवासी स्वर्गीय इंद्रदेव सहनी की पुत्री हैं। छह भाई-बहनों में सबसे छोटी बहन सुचिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय बरैपूरा से प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा इंटर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खरमौली व स्नातक जीडी कालेज बेगूसराय से डिग्री हासिल करते हुए उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य निर्धारित किया और लगातार तैयारी में जुटी रहीं। उनके परिवार के सदस्य भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सेवानिवृत्त एचएम संत कुमार सहनी, एचएम सुकुमार सहनी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी विजय कुमार सहनी, शिक्षिका प्रीति कुमारी समेत अनेक जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

वीरपुर प्रखंड के बरैपूरा गांव की सुचिता कुमारी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में आरडीओ पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बरैपूरा गांव की बेटी ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। सुचिता बरैपूरा निवासी स्वर्गीय इंद्रदेव सहनी की पुत्री हैं। छह भाई-बहनों में सबसे छोटी बहन सुचिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय बरैपूरा से प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा इंटर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खरमौली व स्नातक जीडी कालेज बेगूसराय से डिग्री हासिल करते हुए उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य निर्धारित किया और लगातार तैयारी में जुटी रहीं। उनके परिवार के सदस्य भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सेवानिवृत्त एचएम संत कुमार सहनी, एचएम सुकुमार सहनी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी विजय कुमार सहनी, शिक्षिका प्रीति कुमारी समेत अनेक जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं





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