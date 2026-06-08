BharatPe Flex लॉन्च: UPI में सीधे प्री‑अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन

BharatPe और YES Bank ने मिलकर UPI में क्रेडिट‑ऑन‑UPI सुविधा BharatPe Flex के साथ उपयोगकर्ताओं को 45 दिनों तक ब्याज‑मुक्त भुगतान विकल्प और ईएमआई सुविधा प्रदान की है। यह नई सेवा डिजिटल फाइनेंशियल इन्क्लूजन को तेज़ करेगी।

भारतपे और यस बैंक ने मिलकर एक नया डिजिटल क्रेडिट समाधान प्रस्तुत किया है जिसका नाम है BharatPe Flex। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने UPI खातों में सीधे एक प्री‑अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन जोड़ सकते हैं और बैंक बैलेन्स ना होने पर भी भुगतान कर सकते हैं। भारत में डिजिटल भुगतान का परिदृश्य निरंतर विकसित हो रहा है और UPI अब केवल धनराशि के स्थानांतरण तक सीमित नहीं रहा, यह अब उपयोगकर्ताओं को लोन‑जैसी सुविधा भी प्रदान कर रहा है। BharatPe Flex की मुख्य विशेषता यह है कि यह उपयोगकर्ता को 45 दिनों तक का ब्याज‑मुक्त अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान यदि पूरी राशि चुकाई जाए तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। इस अवधि के बाद यदि पूरी राशि भुगतान करना संभव न हो तो उपयोगकर्ता इसे 3 से 12 महीनों की ईएमआई में बदल सकता है। इस प्रकार का लचीलापन उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जिनकी आय नियमित लेकिन कभी‑कभी नकदी प्रवाह में अस्थायी कठिनाइयाँ आती हैं। सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को BharatPe ऐप पर Flex के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और सत्यापन के बाद कुछ ही मिनटों में अनुमोदन मिल सकता है। एक बार लिमिट निर्धारित हो जाने पर उपयोगकर्ता UPI के माध्यम से QR कोड स्कैन करके या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर भुगतान कर सकता है। भुगतान करते समय UPI पिन डालते ही धनराशि उपयोगकर्ता के प्री‑अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से कटती है, न कि उनके बैंक खाते से। इस सुविधा के तहत उपयोगकर्ता को ₹10,000 से लेकर ₹1,00,000 तक की विभिन्न सीमा में क्रेडिट लाइन दी जा सकती है, जो उनके प्रोफ़ाइल और लेन‑देन इतिहास पर आधारित होती है। BharatPe Flex न केवल तुरंत भुगतान करने की सुविधा देता है, बल्कि उपयोगकर्ताओं को UPI पेमेंट पर रिवॉर्ड्स भी प्रदान करता है, जिससे डिजिटल लेन‑देन को और प्रोत्साहन मिलता है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि Credit‑on‑UPI जैसे उत्पादों से डिजिटल क्रेडिट की पहुँच में तीव्र वृद्धि होगी और विशेषकर नई‑टू‑क्रेडिट उपयोगकर्ताओं के लिये वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी। इस नवाचार से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी और छोटे व्यापारी तथा सामान्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता शीघ्रता से उपलब्ध होगी.

भारतपे और यस बैंक ने मिलकर एक नया डिजिटल क्रेडिट समाधान प्रस्तुत किया है जिसका नाम है BharatPe Flex। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने UPI खातों में सीधे एक प्री‑अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन जोड़ सकते हैं और बैंक बैलेन्स ना होने पर भी भुगतान कर सकते हैं। भारत में डिजिटल भुगतान का परिदृश्य निरंतर विकसित हो रहा है और UPI अब केवल धनराशि के स्थानांतरण तक सीमित नहीं रहा, यह अब उपयोगकर्ताओं को लोन‑जैसी सुविधा भी प्रदान कर रहा है। BharatPe Flex की मुख्य विशेषता यह है कि यह उपयोगकर्ता को 45 दिनों तक का ब्याज‑मुक्त अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान यदि पूरी राशि चुकाई जाए तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। इस अवधि के बाद यदि पूरी राशि भुगतान करना संभव न हो तो उपयोगकर्ता इसे 3 से 12 महीनों की ईएमआई में बदल सकता है। इस प्रकार का लचीलापन उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जिनकी आय नियमित लेकिन कभी‑कभी नकदी प्रवाह में अस्थायी कठिनाइयाँ आती हैं। सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को BharatPe ऐप पर Flex के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और सत्यापन के बाद कुछ ही मिनटों में अनुमोदन मिल सकता है। एक बार लिमिट निर्धारित हो जाने पर उपयोगकर्ता UPI के माध्यम से QR कोड स्कैन करके या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर भुगतान कर सकता है। भुगतान करते समय UPI पिन डालते ही धनराशि उपयोगकर्ता के प्री‑अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से कटती है, न कि उनके बैंक खाते से। इस सुविधा के तहत उपयोगकर्ता को ₹10,000 से लेकर ₹1,00,000 तक की विभिन्न सीमा में क्रेडिट लाइन दी जा सकती है, जो उनके प्रोफ़ाइल और लेन‑देन इतिहास पर आधारित होती है। BharatPe Flex न केवल तुरंत भुगतान करने की सुविधा देता है, बल्कि उपयोगकर्ताओं को UPI पेमेंट पर रिवॉर्ड्स भी प्रदान करता है, जिससे डिजिटल लेन‑देन को और प्रोत्साहन मिलता है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि Credit‑on‑UPI जैसे उत्पादों से डिजिटल क्रेडिट की पहुँच में तीव्र वृद्धि होगी और विशेषकर नई‑टू‑क्रेडिट उपयोगकर्ताओं के लिये वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी। इस नवाचार से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी और छोटे व्यापारी तथा सामान्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता शीघ्रता से उपलब्ध होगी





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