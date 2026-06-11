Bihar BPL Family Free Solar Scheme: Free Solar Panels for BPL Families in Bihar

The Bihar government has announced a free solar scheme for BPL (Below Poverty Line) families in the state. The scheme aims to provide free solar panels to the homes of BPL families to ensure uninterrupted power supply and reduce electricity bills. The first phase of the scheme will be implemented in eight districts, including part of Patna and Bankura.

Subscribe Bihar BPL Family Free Solar Scheme : Bihar में BPL परिवारों के घरों पर 'सूर्य घर योजना' के तहत मुफ्त सोलर पैनल लगेंगे। पहले चरण में यह योजना भागलपुर और बांका समेत 8 जिलों में शुरू होगी। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार यानी बीपीएल परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। बीपीएल परिवारों के घर अब फ्री में बिजली से रौशन होंगे। बिहार की सम्राट सरकार ने बिजली की अनियमित आपूर्ति और बढ़ते खर्च से राहत देने के लिए बीपीएल परिवारों के घर फ्री में सोलर पैनल लगाने का फैसला किया है। इससे बीपीएल परिवारों के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इसके लिए सरकार उनके घरों पर सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त सोलर पैनल लगाने की तैयारी में जुट गई है। इस योजना की औपचारिक शुरुआत की 14 जून से कर सकते हैं। योजना को चरणबद्ध तरीके से बिहार में बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में आठ जिलों में बीपीएल परिवारों के यहां फ्री सोलर पैनल लगेंगे। इसके लिए जिलों में एजेंसियों का चयन पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के घरों पर 1.

1 केवीए क्षमता का फ्री सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे लाभुक परिवारों को प्रतिमाह करीब 125 यूनिट तक बिजली मिलेगी। लाभुकों को पैनल लगाने के लिए कोई खर्च नहीं लगेगा। पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। बस उसे अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक कंपनी का सिलेक्शन भी सरकार की ओर से कर लिया गया है। इस कंपनी को बांका, पूर्णिया,, कटिहार, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद और अरवल जिलों में सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में नालंदा में 9800, पूर्णिया में 7914, कटिहार में 7380, भागलपुर में 6868, औरंगाबाद में 6578, बांका में 6465, नवादा में 5535 और अरवल में 2808 बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना से गरीब परिवारों के घरों में निर्बाध रोशनी मिलेगी





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