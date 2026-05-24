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Bihar Heatwave: निरंतर गर्मी के चलते झुलसा रहा है नितंबरी लोग, स्कूल बंद और दोपहर के वक्त बाजारों में सन्नाटा

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Bihar Heatwave: निरंतर गर्मी के चलते झुलसा रहा है नितंबरी लोग, स्कूल बंद और दोपहर के वक्त बाजारों में सन्नाटा
बिहारगर्मीहीटवेव
📆24-05-2026 09:56:00
📰Dainik Jagran
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बिहार के हाजीपुर में पिछले एक पख्वारे से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे वहां के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्म हवाओं ने वहां के लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया है। जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का ऐलान किया है। राज्य में हीटवेव के फलस्वरूप धूप में बैठे मजदूर भीषण गर्मी के चलते दैनिक आय से वंचित हो रहे हैं। फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। बारिश का उलझन भी यहां है। मौसम विभाग ने बिहार में कल से हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि बारिश का साफ़ अंतर हो रहा है।

बिहार के हाजीपुर में पिछले एक पखवारे से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 31 मई तक बंद हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर ऐसे ही कड़े रहेंगे और फिलहाल इस भीषण तपिश से राहत नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 मई तक रोक लगा दी है। अस्पताल भी फिलहाल इस गर्मी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं, लेकिन गर्मी के चलते मरीजों को होम मैन्यूअल में इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गर्म वायुमान के कारण दोपहर होते ही बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही पूरी तरह चेहरा ढककर घरों से बाहर निकलते हैं। गर्व से संचालित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। दोपहर के समय ग्राहकों के न आने से ज्यादातर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली नज़र आ रहे हैं। रिक्शा, ठेला चालकों और फुटपाथी दुकानदार ों के व्यवसाय पर भी गर्मी से बुरा असर पड़ा है। लेकिन बारिश का उलझन भी हाजीपुर में है। बिहार में कल से हीटवेव का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का बारिश का बहुत साफ़ अंतर होना है intimidate people.

बिहार के हाजीपुर में पिछले एक पखवारे से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 31 मई तक बंद हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर ऐसे ही कड़े रहेंगे और फिलहाल इस भीषण तपिश से राहत नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 मई तक रोक लगा दी है। अस्पताल भी फिलहाल इस गर्मी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं, लेकिन गर्मी के चलते मरीजों को होम मैन्यूअल में इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गर्म वायुमान के कारण दोपहर होते ही बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही पूरी तरह चेहरा ढककर घरों से बाहर निकलते हैं। गर्व से संचालित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। दोपहर के समय ग्राहकों के न आने से ज्यादातर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली नज़र आ रहे हैं। रिक्शा, ठेला चालकों और फुटपाथी दुकानदारों के व्यवसाय पर भी गर्मी से बुरा असर पड़ा है। लेकिन बारिश का उलझन भी हाजीपुर में है। बिहार में कल से हीटवेव का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का बारिश का बहुत साफ़ अंतर होना है intimidate people

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