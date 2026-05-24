Bihar Heatwave: निरंतर गर्मी के चलते झुलसा रहा है नितंबरी लोग, स्कूल बंद और दोपहर के वक्त बाजारों में सन्नाटा

बिहार के हाजीपुर में पिछले एक पख्वारे से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे वहां के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्म हवाओं ने वहां के लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया है। जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का ऐलान किया है। राज्य में हीटवेव के फलस्वरूप धूप में बैठे मजदूर भीषण गर्मी के चलते दैनिक आय से वंचित हो रहे हैं। फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। बारिश का उलझन भी यहां है। मौसम विभाग ने बिहार में कल से हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि बारिश का साफ़ अंतर हो रहा है।

बिहार के हाजीपुर में पिछले एक पखवारे से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 31 मई तक बंद हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर ऐसे ही कड़े रहेंगे और फिलहाल इस भीषण तपिश से राहत नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 मई तक रोक लगा दी है। अस्पताल भी फिलहाल इस गर्मी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं, लेकिन गर्मी के चलते मरीजों को होम मैन्यूअल में इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गर्म वायुमान के कारण दोपहर होते ही बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही पूरी तरह चेहरा ढककर घरों से बाहर निकलते हैं। गर्व से संचालित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। दोपहर के समय ग्राहकों के न आने से ज्यादातर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली नज़र आ रहे हैं। रिक्शा, ठेला चालकों और फुटपाथी दुकानदार ों के व्यवसाय पर भी गर्मी से बुरा असर पड़ा है। लेकिन बारिश का उलझन भी हाजीपुर में है। बिहार में कल से हीटवेव का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का बारिश का बहुत साफ़ अंतर होना है intimidate people.

बिहार के हाजीपुर में पिछले एक पखवारे से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 31 मई तक बंद हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर ऐसे ही कड़े रहेंगे और फिलहाल इस भीषण तपिश से राहत नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 मई तक रोक लगा दी है। अस्पताल भी फिलहाल इस गर्मी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं, लेकिन गर्मी के चलते मरीजों को होम मैन्यूअल में इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गर्म वायुमान के कारण दोपहर होते ही बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही पूरी तरह चेहरा ढककर घरों से बाहर निकलते हैं। गर्व से संचालित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। दोपहर के समय ग्राहकों के न आने से ज्यादातर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली नज़र आ रहे हैं। रिक्शा, ठेला चालकों और फुटपाथी दुकानदारों के व्यवसाय पर भी गर्मी से बुरा असर पड़ा है। लेकिन बारिश का उलझन भी हाजीपुर में है। बिहार में कल से हीटवेव का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का बारिश का बहुत साफ़ अंतर होना है intimidate people





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहार गर्मी हीटवेव काफी लू भारी बारिश जनजीवन प्रभावित स्कूल बंद दैनिक मजदूरों दूना चालकों फुटपाथी दुकानदार

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आगरा में हीटवेव से बचाने के लिए लगे ग्रीन नेट: MG रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने नहीं दी अनुमति,पांच बड़े चौराहों पर और लगेंगेAgra heatwave relief efforts. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »

FLOOR BUDDIES TURN 'NATURAL COOLING ZONE' IN BALAGPUR, INDIRECTLY RELIEVING FROM HEAT WAVEPart of a broader extreme heatwave situation worldwide, a natural cooling zone has formed in the scorching Balagpur of Bihar, providing relief from the unbearable heat.

Read more »

Odisha Heatwave: Odiya Meita Herestro Sokarai, Bistren Garmi Aain Sarkaar Meita Heresto Bilte HaiOdia state heatwave: 16 deaths from Odisha heatwave, some districts hit by 45°C heat, state of emergency declared with 3 confirmed deaths, government providing financial assistance to the victims.

Read more »

Free Coaching Facility In Bihar: Guthrie Coaching For Bihar Public Service Commission (BPSC) AspirantsAuxiliary Welfare Department of Bihar has a very good news for the BPSC aspirants in Bihar belonging to SC, ST, backward classes, minorities, Pulliyas, etc. The department of Bihar Welfare for minorities has started the free residential coaching facility in Patna Haj Bhavan. The applicants who are eligible are required to fill in the online application form if you want to avail this opportunity. Better conducting, learning, and guidance will be facilitated with the free residential coaching facility from the department.

Read more »

Bihar Heatwave: बिहार में 'लू' को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी PHC में तैयार रहेंगे विशेष बेड - bihar heatwave alert health dept prepares for heatstroke in patnaबिहार में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी पीएचसी, अनुमंडलीय और सदर अस्पतालों में लू प्रभावित मरीजों के लिए विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं और आवश्यक दवाओं व सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

Read more »

South-West region of the state faces heatwave while northern Bihar is humid, warning of rainThe Meteorological Center Patna has warned of heatwave conditions in south Bihar and normal weather in north Bihar. The maximum temperature in Patna and other districts in south Bihar reached 40 degrees Celsius, the highest recorded this season.

Read more »