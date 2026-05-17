Bihar's Nalanda: Global Revered Adhi-Masa Fair 2026 Begins

Bihar's traditional Adhi-Masa fair (a 15-Day period) will start in Nalanda, a spot of historic and sacred importance, from May 17, 2026. Renowned for its spiritual ambiance and countless deities, Nalanda is the sacred destination for the 33 crore deities believed to roam within. Expected to attract millions of devotees and pilgrims year after year, this fair will be kicked off with great ceremony. The highlight of this Agamic period is the stay of all 33 crore gods in the Vaivasvata Sukta, holiest part of the fairground. Delegating the ceremony, the Chief Minister, Surgeon Lieutenant Governor, will pay homage and lead the discourse. Special prayers and rituals initiated during the period are designed to strengthen and recharge ones karmas across the universe.

Subscribe राजगीर मलमास मेला 2026: Bihar के Nalanda में विश्वप्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला आज से (17 मई) से शुरू हो रहा है। 15 जून तक चलने वाले इस एक महीने के मेले में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास राजगृह में रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन करेंगे। इसमें 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल Nalanda के राजगीर में विश्वप्रसिद्ध मलमास (अधिमास) मेले की सभी तैयारियां पूरी है। आज विधि-विधान से ध्वजारोहण के साथ इस एक माह लंबे पावन धार्मिक अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ होगा। सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मलमास की इस विशेष अवधि के दौरान ब्रह्मांड के सभी 33 करोड़ देवी-देवता राजगीर में ही निवास और विचरण करते हैं। कृषि विश्वविद्यालयिया बजरंग साहिब बाबा की प्रसिद्धि भी इसमें है। इस भव्य मेले का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। वहीं, करपात्री अग्निहोत्री चिदात्मन जी महाराज उर्फ फलाहारी बाबा ध्वजारोहण कर देवताओं का आह्वान करेंगे.

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