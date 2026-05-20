Bihar's Another Bridge at Risk: Heavy Vehicles' Traffic on Shahkund-Asarganj Main Road Suspended

The old bridge over Damna River on the Shahkund-Asarganj main road in Bihar has been found to be in a state of disrepair, leading to the suspension of heavy vehicle traffic on the bridge. Only small vehicles will be allowed to pass at a speed of 10 km/hour.
बिहार के शाहकुंड-असरगंज मुख्य मार्ग पर स्थित धमना नदी का पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने की आशंका के बाद प्रशासन ने भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस पुल से केवल छोटे वाहन ही गुजर सकेंगे और उनकी अधिकतम गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने 13 मई को पुल की जर्जर स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद शाहकुंड बीडीओ राजीव रंजन एवं सीओ डॉ.
हर्षा कोमल ने पुल का निरीक्षण किया। जांच में पुल क्षतिग्रस्त पाया गया, जिसकी रिपोर्ट सदर एसडीओ को सौंपी गई। जिसके बाद एसडीओ ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर इस पुल होकर आवागमन बंद करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद भारी वाहनों को मुंगेर की ओर से गंगा पार करना पड़ रहा है। इससे इस पथ पर दबाव बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में इस पुल पर सुरक्षा कारणों से परिचालन बंद किए जाने से आमलोगों की परेशानी बढ़ गई है। सदर एसडीओ ने पुल के दोनों छोर पर लोहे के गार्डर बैरियर लगाने तथा छोटे वाहनों के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही अकबरनगर-शाहकुंड मार्ग के न्यू बाईपास और असरगंज सीमा पर बैरियर एवं पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। भागलपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को दोगच्छी-अकबरनगर होते हुए असरगंज एवं मुंगेर भेजने की व्यवस्था की गई है। वहीं न्यू फोर लेन बाइपास के रास्ते सुल्तानगंज, असरगंज और मुंगेर की ओर भी वाहनों को डायवर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अमरपुर से आने वाले भारी वाहनों को शाहकुंड बाजार होते हुए अकबरनगर बाइपास मार्ग से भेजा जाएगा।प्रशासनिक निर्देश जारी होने के बावजूद शाहकुंड-असरगंज मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन बेरोकटोक जारी है
Bihar Shahkund-Asarganj Main Road Damna River Old Bridge Heavy Vehicle Traffic Suspension
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bihar Bridge News: इस पुल पर गाड़ी ले जाने से पहले डर जरूरी है! पांच पिलर झूल रहे; कहां है यह पुल?Read Latest Bihar News Today in Hindi - buddha circuit bridge crisis bodhgaya dhungeshwari pillars damaged today bihar news
Read more »
विक्रमशिला सेतु पर 5 जून से खुलेगा बेली ब्रिज, गोड्डा-संताल की उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी होगी आसान - vikramshila setu bailey bridge to ease godda bihar travelभागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे गोड्डा सहित संताल परगना के लोगों को उत्तर बिहार आने-जाने में हो रही परेशानी जल्द खत्म होगी। प्रशासन ने 5 जून तक छोटे वाहनों के लिए पुल खोलने की उम्मीद जताई है, जिससे हजारों यात्रियों को राहत...
Read more »
कालपी में 56 साल पुराने यमुना पुल की मरम्मत, आज से दो माह तक भारी वाहनों पर रोक, ये है वैकल्पिक रास्ता - kalpi old yamuna bridge repair heavy vehicles diverted 2 monthsकालपी में पुराने यमुना पुल की मरम्मत के कारण आज से दो महीने के लिए भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। एनएचएआई ने भोपाल की सेन फील्ड कंपनी को मरम्मत का ठेका दिया है, जबकि हल्के वाहन पुराने पुल से ही गुजरेंगे।
Read more »
Meteorological Update: Heatwave and Rain Alert Across IndiaThe Meteorological Department has issued a warning for 17 states including Uttar Pradesh, Bihar, and the Northeast and Southern regions of India due to the heatwave and potential rainfall.
Read more »
दिल्ली को मिला 23,000 करोड़ की सौगात, गडकरी ने नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा कीCentral Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari announced 23,000 crore projects to enhance connectivity and reduce traffic in Delhi, including elevated corridors and expressways.
Read more »
Bihar Weather Forecast for 7 Days: Weather Changes in BiharThe weather in Bihar is expected to change significantly in the next 7 days. The weather department has predicted that half of Bihar will experience rain, while the other half will be affected by heat. The weather in Bihar will have two distinct colors in the next 7 days. The northern part of Bihar is expected to experience strong winds and rain, while the southern part is expected to be hot.
Read more »