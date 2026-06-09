Bihar: Over Half of Government Schools Have Not Uploaded Parent-Teacher Meeting (PTM) Report and Pictures on Education Department Portal

The Bihar Education Department has directed strict action against schools that have not uploaded the Parent-Teacher Meeting (PTM) report and pictures on the department's portal. A month-long deadline is approaching, but as of now, over half of the schools have not uploaded the PTM report and pictures on the education department's portal. The department has instructed its officials in the districts to write to the concerned schools regarding the situation. A Parent-Teacher Meeting (PTM) was organized in all government primary schools in the state on September 9th. The department considers it a significant event. All schools were required to upload the report and pictures related to the event on the department's portal. As per the current report, more than 50% schools have not uploaded the PTM report on the portal. The department aims to assess the interest of parents in their children's education and the cooperation of teachers through the PTM report. The report also aims to identify the weak areas in the subjects and the areas of interest of the students. Based on this report, the concerned schools will be given instructions.

बिहार के आधे से अधिक सरकारी स्कूलों ने पैरेंट टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) की रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। इस लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक महीने की समय सीमा पूरी हो रही है, पर अभी तक आधे से अधिक विद्यालयों ने पीटीएम की रिपोर्ट व तस्वीर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। शिक्षा विभाग ने जिले में तैनात अपने अधिकारियों को इस दिशा में निर्देश दिया है कि वे संबंधित विद्यालयों को इस बारे में पूरी स्थिति बताने को लिखें। पिछले महीने की नौ तारीख को प्रदेश के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में हमारा बच्चा-हमारी जिम्मेदारी विषय पर अभिभावक -शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग इसे महत्वाकांक्षी आयोजन के रूप में ले रहा। सभी विद्यालयों को आयोजन से संबंधित रिपोर्ट व तस्वीर विभाग के संबंधित पोर्टल पर डालनी थी। अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जिन्होंने पीटीएम की रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं डाली है। शिक्षा विभाग पीटीएम की रिपोर्ट से यह आकलन करना चाह रहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस तरह की दिलचस्पी है। शिक्षक इस दिशा में किस तरह से सहयोग कर रहे। यह रिपोर्ट भी मंगाई जा रही कि किस विषय में बच्चे कमजोर हैं और किस विषय में उनकी दिलचस्पी अधिक है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया जाएगा। निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया था। बच्चों को लेकर शिक्षकों की राय अभिभावकों को बताई गई। अभिभावकों ने भी अपने बच्चे के बारे में शिक्षकों से बात की। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करना चाह रहा कि पीटीएम का आयोजन संबंधित विद्यालय में हुआ यह आयोजन की तस्वीर व रिपोर्ट से मालूम हो। विभाग का लक्ष्य है कि पीटीएम की रिपोर्ट विद्यालयों द्वारा शत प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड की जाए। संबंधित अधिकारी रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य का भी आकलन कर सकेंगे। उपस्थिति भी मालूम होगी। पीटीएम की तिथि के पहले इस आयोजन के बारे में अभिभावकों को कई माध्यमों से जानकारी दी गई थी.

बिहार के आधे से अधिक सरकारी स्कूलों ने पैरेंट टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) की रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। इस लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक महीने की समय सीमा पूरी हो रही है, पर अभी तक आधे से अधिक विद्यालयों ने पीटीएम की रिपोर्ट व तस्वीर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। शिक्षा विभाग ने जिले में तैनात अपने अधिकारियों को इस दिशा में निर्देश दिया है कि वे संबंधित विद्यालयों को इस बारे में पूरी स्थिति बताने को लिखें। पिछले महीने की नौ तारीख को प्रदेश के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में हमारा बच्चा-हमारी जिम्मेदारी विषय पर अभिभावक -शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग इसे महत्वाकांक्षी आयोजन के रूप में ले रहा। सभी विद्यालयों को आयोजन से संबंधित रिपोर्ट व तस्वीर विभाग के संबंधित पोर्टल पर डालनी थी। अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जिन्होंने पीटीएम की रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं डाली है। शिक्षा विभाग पीटीएम की रिपोर्ट से यह आकलन करना चाह रहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस तरह की दिलचस्पी है। शिक्षक इस दिशा में किस तरह से सहयोग कर रहे। यह रिपोर्ट भी मंगाई जा रही कि किस विषय में बच्चे कमजोर हैं और किस विषय में उनकी दिलचस्पी अधिक है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया जाएगा। निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया था। बच्चों को लेकर शिक्षकों की राय अभिभावकों को बताई गई। अभिभावकों ने भी अपने बच्चे के बारे में शिक्षकों से बात की। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करना चाह रहा कि पीटीएम का आयोजन संबंधित विद्यालय में हुआ यह आयोजन की तस्वीर व रिपोर्ट से मालूम हो। विभाग का लक्ष्य है कि पीटीएम की रिपोर्ट विद्यालयों द्वारा शत प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड की जाए। संबंधित अधिकारी रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य का भी आकलन कर सकेंगे। उपस्थिति भी मालूम होगी। पीटीएम की तिथि के पहले इस आयोजन के बारे में अभिभावकों को कई माध्यमों से जानकारी दी गई थी





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Bihar Parent-Teacher Meeting (PTM) Education Department Report Pictures Portal

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