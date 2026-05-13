Breaking News Headlines

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पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुंधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मार्च में भी उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती काराया गया था उस समय उन्हें डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया था। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रेनी विमान क्रैश, खेत में इमरजेंसी लैंडिंग; पायलट सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एजेंसी इस हत्या को सुनियोजित साजिश और संगठित अपराध के एंगल से जांच रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने NCP (अजित पवार गुट) नेता रुपाली चाकणकर को अशोक खरात उर्फ ‘भोंदू बाबा’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। केंद्र सरकार ने सोना-चांदी समेत कुछ कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। सेंट स्टीफंस कॉलेज ने अपने 145 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को प्रिंसिपल नियुक्त किया है। हिमाचल में ओलावृष्टि-तूफान की चेतावनी के बीच खिली धूपलू की चपेट में MP का मालवा-निमाड़, 11 जिलों में अलर्ट। झारखंड के 17 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, उत्तराखंड-चमोली समेत 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट.

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