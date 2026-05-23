Breaking News: Pakistan and POK's Evidence of Active Militant Network, Uncovering Key Militant Leaders

Recently, a significant revelation has surfaced regarding the active militant network in Pakistan and the Pakistan-occupied Kashmir (POK). The suspected mastermind of the Pulwama attacks, Burhan Wani, was found to have key militant leaders present in his guise after his death. The presence of these prominent militant figures has raised questions about Pakistan's role and the security measures being taken to protect its leaders. A video circulating on social media reveals the presence of heavily armed individuals, equipped with AK-47s and other modern weapons, indicating the level of concern and preparedness within the militant group.

पाकिस्तान और POK में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान के जनाजे में कई मोस्ट वांटेड आतंकी सरगनाओं की मौजूदगी दिखी। पाकिस्तान और POK में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की मौत के बाद उसके जनाजे में कई मोस्ट वांटेड आतंकी सरगनाओं की मौजूदगी ने पाकिस्तान की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में भारी हथियारों से लैस आतंकियों की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान, जिसे अरजुमंद गुलजार डार और 'डॉक्टर' के नाम से भी जाना जाता था, को इस्लामाबाद में दफनाया गया। बताया जा रहा है कि उसके जनाजे में सैयद सलाहुद्दीन और अल-बद्र संगठन के प्रमुख बख्त जमीन खान समेत कई बड़े आतंकी शामिल हुए। वीडियो में बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग दिखाई दिए, जिनके पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था देखकर यह साफ नजर आया कि आतंकी संगठन अपने शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। जनजा के दौरान अल-बद्र प्रमुख बख्त ज़मीन खान के आसपास भारी सुरक्षा घेरा देखा गया। उसके चारों ओर हथियारबंद आतंकी तैनात थे। माना जा रहा है कि हाल के वर्षों में कई आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं के बाद संगठन के भीतर डर और असुरक्षा बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और पीओके में लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स के कारण आतंकी संगठन अब अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हमजा बुरहान का नाम साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में सामने आया था। इस हमले में CRPF के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था और बाद में पाकिस्तान चला गया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद वह अल-बद्र आतंकी संगठन से जुड़ गया और धीरे-धीरे संगठन के अहम चेहरों में शामिल हो गया। भारत सरकार ने साल 2022 में हमजा बुरहान को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने, आतंकी भर्ती कराने और पाकिस्तान से फंडिंग पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। गुरुवार को मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर करीब से फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आतंकी संगठनों में हलचल बढ़ गई है.

पाकिस्तान और POK में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान के जनाजे में कई मोस्ट वांटेड आतंकी सरगनाओं की मौजूदगी दिखी। पाकिस्तान और POK में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की मौत के बाद उसके जनाजे में कई मोस्ट वांटेड आतंकी सरगनाओं की मौजूदगी ने पाकिस्तान की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में भारी हथियारों से लैस आतंकियों की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान, जिसे अरजुमंद गुलजार डार और 'डॉक्टर' के नाम से भी जाना जाता था, को इस्लामाबाद में दफनाया गया। बताया जा रहा है कि उसके जनाजे में सैयद सलाहुद्दीन और अल-बद्र संगठन के प्रमुख बख्त जमीन खान समेत कई बड़े आतंकी शामिल हुए। वीडियो में बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग दिखाई दिए, जिनके पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था देखकर यह साफ नजर आया कि आतंकी संगठन अपने शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। जनजा के दौरान अल-बद्र प्रमुख बख्त ज़मीन खान के आसपास भारी सुरक्षा घेरा देखा गया। उसके चारों ओर हथियारबंद आतंकी तैनात थे। माना जा रहा है कि हाल के वर्षों में कई आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं के बाद संगठन के भीतर डर और असुरक्षा बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और पीओके में लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स के कारण आतंकी संगठन अब अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हमजा बुरहान का नाम साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में सामने आया था। इस हमले में CRPF के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था और बाद में पाकिस्तान चला गया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद वह अल-बद्र आतंकी संगठन से जुड़ गया और धीरे-धीरे संगठन के अहम चेहरों में शामिल हो गया। भारत सरकार ने साल 2022 में हमजा बुरहान को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने, आतंकी भर्ती कराने और पाकिस्तान से फंडिंग पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। गुरुवार को मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर करीब से फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आतंकी संगठनों में हलचल बढ़ गई है





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