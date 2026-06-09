Budh Gochar 2026: पुनर्वसु नक्षत्र में बुध का प्रवेश, तुला से मीन राशि तक कैसा रहेगा प्रभाव?

11 जून 2026 को बुध पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जानें तुला से मीन राशि तक के जातकों के करियर, शिक्षा, धन और वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव और उपाय।

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, संवाद, व्यापार और शिक्षा का कारक माना जाता है। 11 जून 2026 को बुधदेव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर ज्योतिष ीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध ज्ञान, सकारात्मकता और नए अवसरों से जुड़ा है। इस नक्षत्र में बुध का प्रवेश शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह नक्षत्र दोबारा शुरुआत और नवीनीकरण का प्रतीक है। इस दौरान लोगों की सोचने-समझने की क्षमता में वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। विशेष रूप से शिक्षा, मीडिया, संचार और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को इस गोचर का लाभ मिलेगा। ज्योतिष ाचार्यों के अनुसार, बुध का यह गोचर दो चरणों में प्रभावी रहेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, पहले बुध मिथुन राशि के हिस्से में स्थित पुनर्वसु नक्षत्र से गुजरेंगे और 22 जून के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान शिक्षा, करियर, व्यापार, यात्राओं और वित्तीय योजनाओं से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर नवम भाव में होगा, जिससे उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। 22 जून के बाद बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रारंभिक गोचर अष्टम भाव में रहेगा, जिससे शोध और गहन अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। 22 जून के बाद बुध नवम भाव में आएंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ रहेगा। संवाद कौशल से कार्य सिद्ध होंगे। 22 जून के बाद बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्तीय प्रतिबद्धताओं में सावधानी बरतनी होगी। मकर राशि वालों के लिए बुध शुरुआत में छठे भाव में रहेगा, जिससे कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 22 जून के बाद बुध सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापारिक साझेदारी लाभदायक होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम भाव में रहेगा, जिससे विद्यार्थियों और कलाकारों को लाभ मिलेगा। 22 जून के बाद बुध छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे अनुशासन और समय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। मीन राशि के लिए बुध प्रारंभ में चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घर-परिवार से जुड़े मामलों में सुधार होगा। 22 जून के बाद बुध पंचम भाव में आएंगे, जिससे शिक्षा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। इस गोचर के दौरान उपाय के रूप में बुध मंत्र का जाप करने, हरे रंग का धारण करने और व्यापार में ईमानदारी बरतने की सलाह दी जाती है.

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, संवाद, व्यापार और शिक्षा का कारक माना जाता है। 11 जून 2026 को बुधदेव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध ज्ञान, सकारात्मकता और नए अवसरों से जुड़ा है। इस नक्षत्र में बुध का प्रवेश शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह नक्षत्र दोबारा शुरुआत और नवीनीकरण का प्रतीक है। इस दौरान लोगों की सोचने-समझने की क्षमता में वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। विशेष रूप से शिक्षा, मीडिया, संचार और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को इस गोचर का लाभ मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, बुध का यह गोचर दो चरणों में प्रभावी रहेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, पहले बुध मिथुन राशि के हिस्से में स्थित पुनर्वसु नक्षत्र से गुजरेंगे और 22 जून के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान शिक्षा, करियर, व्यापार, यात्राओं और वित्तीय योजनाओं से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर नवम भाव में होगा, जिससे उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। 22 जून के बाद बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रारंभिक गोचर अष्टम भाव में रहेगा, जिससे शोध और गहन अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। 22 जून के बाद बुध नवम भाव में आएंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ रहेगा। संवाद कौशल से कार्य सिद्ध होंगे। 22 जून के बाद बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्तीय प्रतिबद्धताओं में सावधानी बरतनी होगी। मकर राशि वालों के लिए बुध शुरुआत में छठे भाव में रहेगा, जिससे कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 22 जून के बाद बुध सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापारिक साझेदारी लाभदायक होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम भाव में रहेगा, जिससे विद्यार्थियों और कलाकारों को लाभ मिलेगा। 22 जून के बाद बुध छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे अनुशासन और समय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। मीन राशि के लिए बुध प्रारंभ में चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घर-परिवार से जुड़े मामलों में सुधार होगा। 22 जून के बाद बुध पंचम भाव में आएंगे, जिससे शिक्षा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। इस गोचर के दौरान उपाय के रूप में बुध मंत्र का जाप करने, हरे रंग का धारण करने और व्यापार में ईमानदारी बरतने की सलाह दी जाती है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बुध गोचर पुनर्वसु नक्षत्र बुध ग्रह राशिफल ज्योतिष

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

यूपी में 32,679 कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा आज से: 1183 सेंटर बनाए गए, 3 दिन में 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट बैठेंगे; बसों में आधा किराया लगेगाUttar Pradesh (UP) Constable Recruitment Exam 2026 update. Follow UP police constable bharti 2026 for 32,679 posts starting today.

Read more »

एपल का सबसे बड़ा इवेंट आज: iOS 27 के साथ iPhone लवर्स को मिल सकते हैं कई बड़े सरप्राइज; जानें क्या होगा खासApple WWDC 2026: एपल का सालाना डेवलपर इवेंट WWDC 2026 सोमवार, 8 जून को आयोजित होने जा रहा है। इस इवेंट में कंपनी अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स

Read more »

Budh Vakri 2026: जुलाई की शुरुआत में बुध होंगे वक्री, इन राशियों को होगा आर्थिक लाभBudh Vakri 2026: 7 जुलाई से बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं. 23 जुलाई तक रहने वाली इस अवधि का आपकी नौकरी, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं.

Read more »

Budh Nakshatra Parivartan 2026: बुध का बड़ा उलटफेर! पुनर्वसु नक्षत्र में आकर 8 अगस्त तक इन राशियों को बनाएंगे मालामालBudh Nakshatra Parivartan 2026: 11 जून को बुद्धि और व्यापार के दाता बुध देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. बुध के इस महागोचर से 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें करियर-व्यापार में बंपर धन लाभ होने के योग हैं.

Read more »

Apple WWDC 2026: iOS 27 से लेकर नए Siri तक, टिम कुक के आखिरी इवेंट में क्या रहा खास?Apple WWDC 2026: एपल ने अपने सालाना इवेंट WWDC 2026 में कई बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स और AI आधारित फीचर्स की घोषणा की।

Read more »

आईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकतआईआईटी मद्रास 'भारत इनोवेट्स 2026' में दिखाएगा डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ताकत

Read more »