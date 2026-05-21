Budh Uday 2026: ज्योतिषविदों के मुताबिक बुध उदय 23 मई से 30 जून तक, इन 5 राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम

ज्योतिषविदों के अनुसार, बुध ग्रह का उदय वृषभ राशि में 23 मई से 30 जून तक होने वाला है, जो कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में अच्छे मौके मिल सकते हैं और व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

Budh Uday 2026: आज से 2 दिन बाद बुध होंगे उदय, जून में इन 5 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, करियर में आएगा बड़ा बदलाव Budh Uday 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध आज से 2 दिन बाद यानी 23 मई से लेकर 30 जून तक उदय रहने वाले हrectangle ज्योतिष विदों की मानें तो इस बार उदयवान होकर बुध कुछ राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाले ह, चलिए जानते हैं कौन सी है वो राशियां ज्योतिश शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी और तर्क का कारक माना जाता है, जब भी बुध की स्थिति में बदलाव होता है, उसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है, इस बार 23 मई 2026 को बुध ग्रह वृषभ राशि में उदय करने जा रहे ह431 खास बात तो यह है कि बुध 30 जून तक उदित अवस्था में रहेंग, j्योतिषविदों के अनुसार, बुध का यह उदय कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है, is दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी करियर में अच्छे मौके मिल सकते ह,stringवीं व्यापार और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगएक आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा बुध का उदय वृषभ राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेग, lंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, nौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं, sाथ ही व्यापार से जुड़े लोगों का मुनाफा बढ़ सकता है, ar्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती ह", परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, rिश्तों में मिठास बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा.

Budh Uday 2026: आज से 2 दिन बाद बुध होंगे उदय, जून में इन 5 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, करियर में आएगा बड़ा बदलाव Budh Uday 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध आज से 2 दिन बाद यानी 23 मई से लेकर 30 जून तक उदय रहने वाले हrectangle ज्योतिषविदों की मानें तो इस बार उदयवान होकर बुध कुछ राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाले ह, चलिए जानते हैं कौन सी है वो राशियां ज्योतिश शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी और तर्क का कारक माना जाता है, जब भी बुध की स्थिति में बदलाव होता है, उसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है, इस बार 23 मई 2026 को बुध ग्रह वृषभ राशि में उदय करने जा रहे ह431 खास बात तो यह है कि बुध 30 जून तक उदित अवस्था में रहेंग, j्योतिषविदों के अनुसार, बुध का यह उदय कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है, is दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगीकरियर में अच्छे मौके मिल सकते ह,stringवीं व्यापार और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगएक आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा बुध का उदय वृषभ राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेग, lंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, nौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं, sाथ ही व्यापार से जुड़े लोगों का मुनाफा बढ़ सकता है, ar्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती ह", परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, rिश्तों में मिठास बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बुध उदय वृषभ राशि आर्थिक स्थिति करियर रिश्ते ज्योतिषविद 23 मई 2026 30 जून 2026 शुभ परिणाम

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Budh Uday 2026: 23 मई को बुध ग्रह के उदय से शुरू होंगे अच्छे दिन! इन 4 राशि वालों को मिलेगा राजयोग जैसा सुखThe text explains how the end of the astrological period of Lord Budh, the planet of knowledge and intellect, on 23 May 2026 will bring auspiciousness to the life of some people born in the 4 zodiac signs of Aries, Taurus, Taurus and Scorpio.

Read more »

Budh Transit 2026: सूर्य का साथ छोड़ चंद्रमा के घर में घुसे बुध, ज्योतिष ने बताया इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां | Budh Transit 2026 Rohini Nakshatra Effects Zodiac SignsBudh Transit 2026: बुध ग्रह 19 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इस बदलाव का असर लोगों की सोच, रिश्तों और आर्थिक फैसलों पर पड़ सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के लोगों को आने वाले दिनों में विवाद, तनाव और अचानक खर्च जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता...

Read more »

Budh Uday: 23 मई को उदय हो रहे हैं बुध, 4 राशियों की तिजोरी में आएगा बंपर पैसा!Budh Uday: 23 मई को शाम के समय बुध ग्रह उदय होने जा रहे हैं, जो 30 जून तक इसी अवस्था में रहेंगे. जानें बुध उदय से किन 4 राशियों को होने वाला है बंपर धन लाभ और करियर में तरक्की.

Read more »

Budh Gochar 2026: बुध का मिथुन राशि में प्रवेश, भद्र राजयोग से चमकेगा 5 राशियों का भाग्यBudh Gochar 2026: 29 मई 2026 को बुध का मिथुन राशि में गोचर होने जा रहा है, जिससे बेहद शुभ भद्र राजयोग का निर्माण होगा. जानिए मिथुन, कन्या और धनु सहित उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिन्हें इस अवधि में पुराने कर्ज से मुक्ति, व्यापार में मुनाफा और बड़ी तरक्की मिलेगी.

Read more »

BCCI ने जारी किया घरेलू सीजन का कार्यक्रम: 1788 मैचों का होगा आयोजन, अंडर-23 टूर्नामेंट अब टी20 प्रारूप मेंबीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2026-27 के लिए 1788 मैचों का कार्यक्रम जारी किया है, जिसकी शुरुआत 23 अगस्त 2026 से दलीप ट्रॉफी के साथ होगी।

Read more »

Budh Uday: 23 मई से बुध का उदय, जून में मौज काटेंगी ये 5 राशियां, खूब होगा धन लाभग्रहों के राजकुमार बुध 23 मई से लेकर 30 जून तक उदय रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों की मानें तो इस बार उदयवान होकर बुध पांच राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाले हैं. इन राशियों को कई खास तरह के लाभ मिल सकते हैं.

Read more »