BIT मेसरा के शोधकर्ताओं ने AI-आधारित तकनीक विकसित की है जो चंद्रमा की सतह पर क्रेटरों की पहचान और विश्लेषण करती है

BIT मेसरा के शोधकर्ताओं ने AI-आधारित अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है जो चंद्रमा की सतह पर क्रेटरों की पहचान और विश्लेषण करती है। इस परियोजना का संचालन प्रमुख अन्वेषक डॉ. संचिता पाल, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग तथा सह-प्रमुख अन्वेषक डॉ. मिली घोष, एसोसिएट प्रोफेसर, रिमोट सेंसिंग एंड जियोइंफार्मेटिक्स विभाग के मार्गदर्शन में किया गया। शोधकर्ताओं ने चंद्रयान-2 के टीएमसी-2 डीईएम डेटा का उपयोग करते हुए चंद्र सतह के छोटे और जटिल क्रेटरों की पहचान के लिए एक अनुकूलित डीप लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है।
