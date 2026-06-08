BMW और MINI कारें 1 जुलाई से महंगी, 2% तक बढ़ेंगी कीमतें

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 1 जुलाई 2026 से अपनी कारों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रुपये की गिरावट और लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि इसकी मुख्य वजह है।

लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए 1 जुलाई 2026 से अपनी चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह प्राइस हाइक कंपनी के सभी BMW और MINI वाहनों पर लागू होगी। कंपनी के प्रेजिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने बताया कि रुपये के मूल्य में गिरावट और लॉजिस्टिक लागत में हुई वृद्धि जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस प्राइस रिवीजन का मकसद हमारी इंजीनियरिंग और सर्विसेज के प्रीमियम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है। आप अगर नई बीएमडब्ल्यू कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 जुलाई 2026 से पहले बुकिंग करना आपके लिए किफायती साबित हो सकता है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया की आगामी प्राइस हाइक कंपनी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड और कंप्लीटली बिल्ट यूनिट दोनों कैटिगरी पर लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से BMW 2 Series Gran Coupe, 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 7 सीरीज, X1, X3, X5, X7, M340i और iX1 लॉन्ग व्हीलबेस जैसी गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं, इंपोर्टेड कारों में BMW i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i Convertible, M2 Coupe, M4 Competition, M5 और BMW XM भी महंगी होंगी। यह बढ़ोतरी प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को प्रभावित करेगी, जो इन लग्जरी वाहनों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी BMW India Financial Services के जरिए स्पेशल फाइनैंशियल स्कीम्स पेश कर रही है। BMW स्मार्ट फाइनैंस के तहत ग्राहक आकर्षक मासिक किश्तों, चुनिंदा मॉडल्स पर कम ब्याज दर, एश्योर्ड बाय-बैक ऑप्शन और अन्य फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम्स प्राइस हाइक के बाद भी ग्राहकों को बजट में रहने में मदद कर सकती हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया द्वारा यह कदम बाजार की चुनौतियों के बीच अपनी प्रीमियम पेशकश की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास है.

लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए 1 जुलाई 2026 से अपनी चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह प्राइस हाइक कंपनी के सभी BMW और MINI वाहनों पर लागू होगी। कंपनी के प्रेजिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने बताया कि रुपये के मूल्य में गिरावट और लॉजिस्टिक लागत में हुई वृद्धि जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस प्राइस रिवीजन का मकसद हमारी इंजीनियरिंग और सर्विसेज के प्रीमियम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है। आप अगर नई बीएमडब्ल्यू कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 जुलाई 2026 से पहले बुकिंग करना आपके लिए किफायती साबित हो सकता है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया की आगामी प्राइस हाइक कंपनी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड और कंप्लीटली बिल्ट यूनिट दोनों कैटिगरी पर लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से BMW 2 Series Gran Coupe, 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 7 सीरीज, X1, X3, X5, X7, M340i और iX1 लॉन्ग व्हीलबेस जैसी गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं, इंपोर्टेड कारों में BMW i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i Convertible, M2 Coupe, M4 Competition, M5 और BMW XM भी महंगी होंगी। यह बढ़ोतरी प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को प्रभावित करेगी, जो इन लग्जरी वाहनों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी BMW India Financial Services के जरिए स्पेशल फाइनैंशियल स्कीम्स पेश कर रही है। BMW स्मार्ट फाइनैंस के तहत ग्राहक आकर्षक मासिक किश्तों, चुनिंदा मॉडल्स पर कम ब्याज दर, एश्योर्ड बाय-बैक ऑप्शन और अन्य फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम्स प्राइस हाइक के बाद भी ग्राहकों को बजट में रहने में मदद कर सकती हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया द्वारा यह कदम बाजार की चुनौतियों के बीच अपनी प्रीमियम पेशकश की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बीएमडब्ल्यू प्राइस हाइक लग्जरी कार MINI भारत

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जिस बेटे को IIT में दाखिला नहीं मिला, उसने 26 साल की उम्र में पिता को दी BMW, वायरल हुई ये कहानीIIT-JEE में असफल होने के बाद शौर्य शिखर को लगता था कि उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई है. पिता भी IIT ग्रेजुएट थे, इसलिए यह असफलता उन्हें और ज्यादा खलती थी. लेकिन कुछ साल बाद हालात ऐसे बदले कि 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायर हो रहे पिता को ₹55 लाख की BMW गिफ्ट कर दी.

Read more »

Mini City Bus: रायपुर में दौड़ेंगी 8 नई मिनी सिटी बसें, रेलवे स्टेशन तक सिर्फ 25 रुपये होगा किराया, ट्रैफिक से भी मिलेगी राहतरायपुर शहर में आज से आठ नई मिनी सिटी बसों का संचालन शुरू हो रहा है। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख मार्गों पर आवागमन आसान होगा। रेलवे स्टेशन तक का किराया मात्र 25 रुपये निर्धारित किया गया है। नई बसों से ट्रैफिक दबाव कम होने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटने की उम्मीद है।

Read more »

Leica Mini Projector: 220 इंच स्क्रीन वाला पोर्टेबल प्रोजेक्टर जो घर को बना देगा सिनेमा हॉल, ना सेटअप का झंझट ना फिक्स्ड स्क्रीन की जरूरत​Leica ने होम सिनेमा का बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए एक नया पोर्टेबल 4K लेजर प्रोजेक्टर Leica Cine Compact 1 लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्टर के जरिए आप अपने घर में ही 220 इंच की स्क्रीन पर फिल्में देख सकते हैं। फिलहाल इसे भारत में लॉन्च नहीं किया गया...

Read more »