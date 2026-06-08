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BMW और MINI कारें 1 जुलाई से महंगी, 2% तक बढ़ेंगी कीमतें

ऑटोमोबाइल News

BMW और MINI कारें 1 जुलाई से महंगी, 2% तक बढ़ेंगी कीमतें
बीएमडब्ल्यूप्राइस हाइकलग्जरी कार
📆08-06-2026 11:21:00
📰NBT Hindi News
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बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 1 जुलाई 2026 से अपनी कारों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रुपये की गिरावट और लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि इसकी मुख्य वजह है।

लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए 1 जुलाई 2026 से अपनी चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह प्राइस हाइक कंपनी के सभी BMW और MINI वाहनों पर लागू होगी। कंपनी के प्रेजिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने बताया कि रुपये के मूल्य में गिरावट और लॉजिस्टिक लागत में हुई वृद्धि जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस प्राइस रिवीजन का मकसद हमारी इंजीनियरिंग और सर्विसेज के प्रीमियम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है। आप अगर नई बीएमडब्ल्यू कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 जुलाई 2026 से पहले बुकिंग करना आपके लिए किफायती साबित हो सकता है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया की आगामी प्राइस हाइक कंपनी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड और कंप्लीटली बिल्ट यूनिट दोनों कैटिगरी पर लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से BMW 2 Series Gran Coupe, 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 7 सीरीज, X1, X3, X5, X7, M340i और iX1 लॉन्ग व्हीलबेस जैसी गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं, इंपोर्टेड कारों में BMW i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i Convertible, M2 Coupe, M4 Competition, M5 और BMW XM भी महंगी होंगी। यह बढ़ोतरी प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को प्रभावित करेगी, जो इन लग्जरी वाहनों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी BMW India Financial Services के जरिए स्पेशल फाइनैंशियल स्कीम्स पेश कर रही है। BMW स्मार्ट फाइनैंस के तहत ग्राहक आकर्षक मासिक किश्तों, चुनिंदा मॉडल्स पर कम ब्याज दर, एश्योर्ड बाय-बैक ऑप्शन और अन्य फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम्स प्राइस हाइक के बाद भी ग्राहकों को बजट में रहने में मदद कर सकती हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया द्वारा यह कदम बाजार की चुनौतियों के बीच अपनी प्रीमियम पेशकश की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास है.

लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए 1 जुलाई 2026 से अपनी चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह प्राइस हाइक कंपनी के सभी BMW और MINI वाहनों पर लागू होगी। कंपनी के प्रेजिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने बताया कि रुपये के मूल्य में गिरावट और लॉजिस्टिक लागत में हुई वृद्धि जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस प्राइस रिवीजन का मकसद हमारी इंजीनियरिंग और सर्विसेज के प्रीमियम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है। आप अगर नई बीएमडब्ल्यू कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 जुलाई 2026 से पहले बुकिंग करना आपके लिए किफायती साबित हो सकता है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया की आगामी प्राइस हाइक कंपनी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड और कंप्लीटली बिल्ट यूनिट दोनों कैटिगरी पर लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से BMW 2 Series Gran Coupe, 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 7 सीरीज, X1, X3, X5, X7, M340i और iX1 लॉन्ग व्हीलबेस जैसी गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं, इंपोर्टेड कारों में BMW i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i Convertible, M2 Coupe, M4 Competition, M5 और BMW XM भी महंगी होंगी। यह बढ़ोतरी प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को प्रभावित करेगी, जो इन लग्जरी वाहनों को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी BMW India Financial Services के जरिए स्पेशल फाइनैंशियल स्कीम्स पेश कर रही है। BMW स्मार्ट फाइनैंस के तहत ग्राहक आकर्षक मासिक किश्तों, चुनिंदा मॉडल्स पर कम ब्याज दर, एश्योर्ड बाय-बैक ऑप्शन और अन्य फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम्स प्राइस हाइक के बाद भी ग्राहकों को बजट में रहने में मदद कर सकती हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया द्वारा यह कदम बाजार की चुनौतियों के बीच अपनी प्रीमियम पेशकश की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास है

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