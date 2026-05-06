BNP ने BJP की जीत पर खुशी जताई, कहा- तीस्ता समझौता जल्द हो सकता है, ममता बनर्जी थी रुकावट

बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी BNP ने पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर खुशी जताई है। BNP के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने कहा कि BJP की जीत से भारत-बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वह इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तीस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी BNP ने पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर खुशी जताई है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए BNP के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने BJP को जीत की बधाई दी और कहा कि इससे भारत-बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वह इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता बांग्लादेश सरकार और मोदी सरकार दोनों ही चाहते थे। हेलाल ने उम्मीद जताई कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तीस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के राज्यों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की ही लगती है। इसलिए वहां की राजनीति का असर सीधे दोनों के संबंधों पर पड़ता है। वहां सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार हो सकता है। तीस्ता नदी हिमालय के पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। यह सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इस नदी से बांग्लादेश की 2 करोड़ और भारत की 1 करोड़ की आबादी का जीवन-यापन जुड़ा है। इस लंबी यात्रा के दौरान तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद है। बांग्लादेश तीस्ता का 50 फीसदी पानी पर अधिकार चाहता है। जबकि भारत खुद 55 फीसदी पानी चाहता है। जानकारों के मुताबिक अगर तीस्ता नदी जल समझौता होता है तो पश्चिम बंगाल नदी के पानी का मनमुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे टालती रही। 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीस्ता नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ था। तब राजा ने नदी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया। बांग्लादेश के आजाद होने के 12 साल बाद 1983 में दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौता हुआ। इससमें बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी देने की बात थी, जबकि 25% हिस्से पर बाद में फैसला होना था। लेकिन यह समझौता भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। बाद में बांग्लादेश ने कहना शुरू किया कि उसे जितना पानी मिल रहा है, वो उसकी जरूरत के हिसाब से कम है। सूखे में उसका इतने पानी से गुजारा नहीं हो पाता है। साल 2008 में शेख हसीना के पीएम बनने के बाद से बांग्लादेश की मांग तेज होने लगी। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत, तीस्ता नदी जल समझौता पर दस्तखत करने को तैयार हो गया था। इसमें बांग्लादेश को 37.

5% और भारत को 42.5% पानी मिलने का प्रस्ताव था। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसे रोक दिया। अब BJP की सरकार आने के बाद उम्मीद है कि यह समझौता जल्द हो सकेगा





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BNP BJP तीस्ता नदी ममता बनर्जी भारत-बांग्लादेश संबंध

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

गढ़ में 55% सीटें हार रहीं ममता, क्या मुसलमान छिटके: बीजेपी ने सिर्फ 7% वोट से 117 सीटें कैसे बढ़ाईं; बंगाल...BJP West Bengal Assembly Election 2026 Result Winning Factors Analysis Explained; Follow Mamata Banerjee Suvendu Adhikari, BJP TMC Chunav Parinam, Bhartiya Janata Party, Amit Shah Winning Candidates On Dainik Bhaskar.

Read more »

गढ़ में 55% सीटें हार रहीं ममता, क्या मुसलमान छिटके: बीजेपी ने सिर्फ 7% वोट से 117 सीटें कैसे बढ़ाईं; बंगाल...BJP West Bengal Assembly Election 2026 Result Winning Factors Analysis Explained; Follow Mamata Banerjee Suvendu Adhikari, BJP TMC Chunav Parinam, Bhartiya Janata Party, Amit Shah Winning Candidates On Dainik Bhaskar.

Read more »

काशी के विधायक ने गुलदस्ते की जगह झालमुड़ी दी: भाजपाइयों का जश्न, जमकर डांस, पटाखे फोड़े; केशव बोले- अखिलेशज...Kashi Ganga Ghat sees Bengali community women & BJP workers perform special Ganga Aarti praying for BJPs win in Bengal elections.

Read more »

हर जगह हार रही कांग्रेस, केरलम में कैसे जीती: तमिलनाडु में विजय और असम में हिमंता का जादू क्यों चला; 4-4 पॉ...Tamil Nadu Assam Kerala Assembly Election 2026 Result Analysis Explained; Follow MK Stalin Vijay, Himanta Biswa Sarma,Pinarayi Vijayan, BJP Congress DMK TVK, UDF Chunav Parinam, Winning Candidates On Dainik Bhaskar.

Read more »

असम विधानसभा चुनाव: 126 में 107 विधायक करोड़पति, 17% के दामन पर दागAssam Assembly Elections Result, Assam Polls, Association for Democratic Reforms, ADR Report, Criminal cases against new MLA, Crorepatis MLA in Assam, BJP, Congress, AIUDF, AITC, Raijor Dal, असम विधानसभा चुनाव

Read more »

बंगाल में BJP जीती तो बांग्लादेश में सत्ताधारी पार्टी खुश: BNP बोली- रिश्ते मजबूत होंगे, ममता बनर्जी की वजह...Bangladesh BNP reacts to BJPs West Bengal victory, sees boost for India-Bangladesh relations. पश्चिम बंगाल में BJP की जीत से बांग्लादेश सरकार खुश। उम्मीद जताई कि अब तीस्ता समझौते पर आगे बढ़ा जा सकेगा।

Read more »