BPSC रिजल्ट में भागलपुर का जलवा

भागलपुर के कई युवाओं ने बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। अखिल कुमार रुंगटा एसडीएम, सना नवाजिश प्रोबेशन ऑफिसर बनीं, प्रियंका और वैष्णवी भी बनेंगी अधिकारी।

भागलपुर के कई युवाओं ने बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। अखिल कुमार रुंगटा एसडीएम , सना नवाजिश प्रोबेशन ऑफिसर बनीं, प्रियंका और वैष्णवी भी बनेंगी अधिकारी। प्रियंका ने अपने दूसरे प्रयास में 2652 रैंक प्राप्त की, जबकि वैष्णवी ने 47वीं रैंक प्राप्त की। अखिल ने पहले ही प्रयास में 188 रैंक हासिल की, जिसके आधार पर उनका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र रहे अमित राज को 239वीं रैंक मिली है। भागलपुर के दीपनगर कटरा कलाली गली निवासी अखिल कुमार रुंगटा ने भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में 188 रैंक हासिल किया है, जिसके आधार पर उनका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। उन्होंने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि प्राप्त कर युवाओं के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की है। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले अखिल की इस उपलब्धि से परिवार और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। इधर, सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र रहे अमित राज को 239वीं रैंक मिली। अमित का चयन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के रूप में हुआ है। वे मूल रूप से सुपौल के निवासी हैं.

भागलपुर के कई युवाओं ने बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। अखिल कुमार रुंगटा एसडीएम, सना नवाजिश प्रोबेशन ऑफिसर बनीं, प्रियंका और वैष्णवी भी बनेंगी अधिकारी। प्रियंका ने अपने दूसरे प्रयास में 2652 रैंक प्राप्त की, जबकि वैष्णवी ने 47वीं रैंक प्राप्त की। अखिल ने पहले ही प्रयास में 188 रैंक हासिल की, जिसके आधार पर उनका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र रहे अमित राज को 239वीं रैंक मिली है। भागलपुर के दीपनगर कटरा कलाली गली निवासी अखिल कुमार रुंगटा ने भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में 188 रैंक हासिल किया है, जिसके आधार पर उनका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। उन्होंने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि प्राप्त कर युवाओं के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की है। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले अखिल की इस उपलब्धि से परिवार और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। इधर, सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र रहे अमित राज को 239वीं रैंक मिली। अमित का चयन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के रूप में हुआ है। वे मूल रूप से सुपौल के निवासी हैं





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BPSC भागलपुर एसडीएम प्रोबेशन ऑफिसर प्रियंका वैष्णवी अखिल

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