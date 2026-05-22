BRAZIL GOALKEEPER SUICIDED: LOLLYGAG KITCHEN PARTY

The recently announced team selection caused despair in the goalkeeper, who then collapsed on the floor in front of his TV, bringing joy to his family members as they celebrated but unaware of the tragedy unfolding.

टीम सेलेक्शन का ऐलान सुनते ही मुंह के बल गिरकर हुआ बेहोश, उधर ऊपर कूद-कूदकर जश्न मनाते रहे अनजान घरवालेफीफा वर्ल्ड कप के लिए हाल ही में ब्राजील की टीम का ऐलान हुआ था। इस टीम में चुने जाने वाले एक गोलकीपर की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा।फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपनी नेशनल टीम में जगह बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। इस सपने के सच होने की खुशी कैसी होती है इसका एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्राजील के अनुभवी गोलकीपर वेवर्टन परेरा डा सिल्वा को जब यह पता चला कि उन्हें 2026 वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील की टीम में चुन लिया गया है तो वह खुशी और उत्साह के मारे अपने लिविंग रूम में ही बेहोश होकर गिर पड़े।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि वेवर्टन अपने पूरे परिवार के साथ टीवी के सामने बैठकर वर्ल्ड कप के लिएका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टीवी पर उनके नाम की घोषणा हुई पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ा। हर तरफ जश्न का माहौल बन गया। लेकिन इसी बीच इस बड़ी खबर के सदमे और अत्यधिक खुशी को वेवर्टन संभाल नहीं पाए और वह सीधे सोफे के पास फर्श पर बेहोश होकर गिर गए।हैरान करने वाली बात यह रही कि परिवार के सदस्य जश्न मनाने में इस कदर डूबे हुए थे कि किसी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि ये खिलाड़ी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार करीब एक मिनट तक कमरे में गोल-गोल घूमकर चिल्लाते रहे नाचते रहे और एक-दूसरे को गले लगाते रहे। काफी देर बाद जब किसी की नजर जमीन पर पड़े वेवर्टन पर गई तो जश्न का माहौल अचानक घबराहट में बदल गया और सभी उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े.

टीम सेलेक्शन का ऐलान सुनते ही मुंह के बल गिरकर हुआ बेहोश, उधर ऊपर कूद-कूदकर जश्न मनाते रहे अनजान घरवालेफीफा वर्ल्ड कप के लिए हाल ही में ब्राजील की टीम का ऐलान हुआ था। इस टीम में चुने जाने वाले एक गोलकीपर की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा।फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपनी नेशनल टीम में जगह बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। इस सपने के सच होने की खुशी कैसी होती है इसका एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्राजील के अनुभवी गोलकीपर वेवर्टन परेरा डा सिल्वा को जब यह पता चला कि उन्हें 2026 वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील की टीम में चुन लिया गया है तो वह खुशी और उत्साह के मारे अपने लिविंग रूम में ही बेहोश होकर गिर पड़े।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि वेवर्टन अपने पूरे परिवार के साथ टीवी के सामने बैठकर वर्ल्ड कप के लिएका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टीवी पर उनके नाम की घोषणा हुई पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ा। हर तरफ जश्न का माहौल बन गया। लेकिन इसी बीच इस बड़ी खबर के सदमे और अत्यधिक खुशी को वेवर्टन संभाल नहीं पाए और वह सीधे सोफे के पास फर्श पर बेहोश होकर गिर गए।हैरान करने वाली बात यह रही कि परिवार के सदस्य जश्न मनाने में इस कदर डूबे हुए थे कि किसी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि ये खिलाड़ी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार करीब एक मिनट तक कमरे में गोल-गोल घूमकर चिल्लाते रहे नाचते रहे और एक-दूसरे को गले लगाते रहे। काफी देर बाद जब किसी की नजर जमीन पर पड़े वेवर्टन पर गई तो जश्न का माहौल अचानक घबराहट में बदल गया और सभी उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े





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BRAZIL TEAM GUESTRICE WORLD CUP 2026 BRAZIL GOALKEEPER ANTIGONISTA

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