Bangladesh Cricket Team Records Historic Win Over Australia in ODI Series

Bangladesh Cricket Team made history by defeating Australia in the ODI series for the first time. They won the series 2-0 and became the first team to beat Australia in an ODI series.
BAN vs AUS ODI : बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हरा दिया है.
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है. उसने पहली बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज में हरा दिया है. आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनसे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया. बारिश से बाधित इस मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से 5 विकेट से हरा दिया.
इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज गंवाई है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के क्रिकेट इतिहास की सबसे खबर शुरुआत में से एक रही और टीम ने बगैर कोई रन बनाए 3 विकेट गंवा दिए. एक समय टीम का स्कोर 0/3 था.
ऑस्ट्रेलिया की टीम 81 रनों तक 6 विकेट गंवा चुकी थी. उसके बाद मार्नस लाबुशेन ने जेवियर बार्टलेट के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की लाज बचा ली और स्कोर को 42 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 178 रनों तक पहुंचा. इसके बाद डकवर्थ लुईस निमय के तहत बांग्लादेश को 41 ओवर में 192 रनों का लक्ष्य जीत के लिए मिला.
इस लक्ष्य को बांग्लादेश ने 36 बॉल यानी 6 ओवर बाकी रहते हुए 5 विकेट के नुसकान पर 195 रन बनाकर हासिल कर लिया और अपने क्रिकेट करियर के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम को वनडे सीरीज में हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका मैथ्यू शॉर्ट के रूप में लगा, जिन्हें तस्किन अहमद ने शून्य पर पवेलियन भेज दिया.
दूसरा झटका कूपर कोनोली के रूप में लगा, जिन्हें मुस्तफिजुर रहमान ने डक पर वापस भेजा और फिर मैट रेनशॉ भी बिना खाता खोले शून्य पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए. इस तरह ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती 3 विकेट डक पर ही आउट हो गए. इसके बाद मार्नश लाबुशेन ने 85 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली. वहीं जेवियर बार्टलेट ने 48 बॉल में 4 चौके और 2 छ्क्कों के साथ 52 रनों की पारी खेली. Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 Australia ODI Series 2026
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