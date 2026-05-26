Bank Holiday on Bakrid 2026: Barki Eid 2026 Holiday Dates

The article discusses the confusion surrounding the bank holidays for Bakrid 2026 and provides information on the dates and locations of bank closures in different states.

Bank Holiday : 27 या 28 मई, बकरीद पर कब रहेगी बैंकों की छुट्टी, फिर जून में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?

Bank Holiday on Bakrid 2026: बकरीद 2026 की छुट्टी को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों ने 27 मई की जगह 28 मई को छुट्टी घोषित की है। अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहने की तारीख भी अलग है।बकरीद की छुट्टी इस बार लोगों को थोड़ा उलझा रही है। कोई 27 मई बता रहा है, तो कहीं 28 मई को अवकाश घोषित कर दिया गया है। ऐसे में बैंक कब बंद रहेंगे, इसे लेकर ग्राहकों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ गया है। अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने वाले हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लीजिए, वरना आपको असुविधा हो सकती है





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