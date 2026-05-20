Bareilly's Jute Barrels to Save 12,700 Cattle from Heat Strain - Efforts to Combat the Heat

Efforts to protect cattle from the heat strain in Bareilly, where jute barrels are being used to keep animals hydrated.

बरेली की गोशालाओं में भीषण गर्मी से 12,700 गोवंश को बचाने के लिए जूट के बोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बोरों पर नियमित पानी का छिड़काव कर पशुओं को जागरूक कर रहा है। गोशालाओं में संरक्षित किए जा रहे गोवंश को लू से बचाव के लिए जूट के बोरे लगाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारियों को पशुओं को गर्मी से बचाव के लिए किए गए उपायों का जायजा लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिले में पशुपालन विभाग की ओर से 102 गोशालाओं में 12,700 गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निकायों में अलग से गोशालाएं संचालित कराई जा रही हैं। शहर से लेकर कस्बों और गांवों तक गोवंश संरक्षित किए जाने के बाद भी हजारों गोवंश सड़कों और खेतों पर विचरण करते दिख जा रहे हैं। किसान संगठन निराश्रित गोवंश के संरक्षण को लेकर लगातार आंदोलित करते आ रहे हैं। विभाग का दावा है कि दो बड़ी गोशालाएं स्थापित कराने के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को भीषण गर्मी से बचाव करना बड़ी चुनौती है। पशुपालन विभाग ने गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को जूट के बोरों की मदद से लू से बचाव शुरू कर दिया है। गोशाला संचालकों को निर्देशित किया गया है कि जिधर से गर्म हवा चल रही हो उधर, जूट के बोरे लगाकर उस पर पानी का छिड़काव कराते रहें। गोवंश के लिए स्वच्छ पानी और चारा का भरपूर इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोशालाओं का निरीक्षण कर गोवंश को गर्मी से बचाव के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट दें.

बरेली की गोशालाओं में भीषण गर्मी से 12,700 गोवंश को बचाने के लिए जूट के बोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बोरों पर नियमित पानी का छिड़काव कर पशुओं को जागरूक कर रहा है। गोशालाओं में संरक्षित किए जा रहे गोवंश को लू से बचाव के लिए जूट के बोरे लगाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारियों को पशुओं को गर्मी से बचाव के लिए किए गए उपायों का जायजा लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिले में पशुपालन विभाग की ओर से 102 गोशालाओं में 12,700 गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निकायों में अलग से गोशालाएं संचालित कराई जा रही हैं। शहर से लेकर कस्बों और गांवों तक गोवंश संरक्षित किए जाने के बाद भी हजारों गोवंश सड़कों और खेतों पर विचरण करते दिख जा रहे हैं। किसान संगठन निराश्रित गोवंश के संरक्षण को लेकर लगातार आंदोलित करते आ रहे हैं। विभाग का दावा है कि दो बड़ी गोशालाएं स्थापित कराने के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को भीषण गर्मी से बचाव करना बड़ी चुनौती है। पशुपालन विभाग ने गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को जूट के बोरों की मदद से लू से बचाव शुरू कर दिया है। गोशाला संचालकों को निर्देशित किया गया है कि जिधर से गर्म हवा चल रही हो उधर, जूट के बोरे लगाकर उस पर पानी का छिड़काव कराते रहें। गोवंश के लिए स्वच्छ पानी और चारा का भरपूर इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोशालाओं का निरीक्षण कर गोवंश को गर्मी से बचाव के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट दें





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