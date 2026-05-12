Bareilly: Construction of Modern Agriculture Market for Farmers in Beseedi Area

The construction of a modern agriculture market in the Beseedi area, which will cost approximately 9.5 crore, is a big relief for the farmers of the district. This market will be developed on approximately 25 acres of land, providing better facilities to thousands of farmers to sell their produce. The most significant benefit will be for the farmers of the constituency of Jodhpur. This important project was announced by the Jodhpur MLA and Cabinet Minister, Colonel Statevardan Singh Rathore, during the Ratha Yatra and Night Camp program in Shio Singhpura.

जयपुर। जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी शामने आई है। बसेड़ी क्षेत्र में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कृषि मंडी का निर्माण किया जाएगा। यह मंडी लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका सबसे अधिक फायदा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा झोटवाड़ा विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्योसिंहपुरा में आयोजित रथयात्रा एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बेहतर बाजार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नई कृषि मंडी बनने से किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम मिल सकेंगे और उन्हें दूर-दराज की मंडियों में जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। सड़क और परिवहन व्यवस्था भी सुधरेगी। मंत्री राठौड़ ने बताया कि प्रस्तावित मंडी का निर्माण आगामी चार माह में शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में किसानों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कृषि उपज की खरीद-बिक्री सुगम और व्यवस्थित तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि मंडी बनने से केवल कृषि व्यापार को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की सड़क और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार होगा। इससे आसपास के गांवों के विकास को नई गति मिलेगी। स्कूल के लिए भी 10 लाख की घोषणा। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्योसिंहपुरा ग्राम पंचायत के स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस फैसले से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। मंत्री ने दिलाया भरोसा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जरूरतों से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। लंबे समय से चल रही थी मंडी की मांग। ग्रामीणों और किसानों ने कृषि मंडी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के कृषि व्यापार को मजबूती मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लंबे समय से क्षेत्र में मंडी की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

जयपुर। जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी शामने आई है। बसेड़ी क्षेत्र में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कृषि मंडी का निर्माण किया जाएगा। यह मंडी लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका सबसे अधिक फायदा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा झोटवाड़ा विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्योसिंहपुरा में आयोजित रथयात्रा एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बेहतर बाजार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नई कृषि मंडी बनने से किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम मिल सकेंगे और उन्हें दूर-दराज की मंडियों में जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। सड़क और परिवहन व्यवस्था भी सुधरेगी। मंत्री राठौड़ ने बताया कि प्रस्तावित मंडी का निर्माण आगामी चार माह में शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में किसानों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कृषि उपज की खरीद-बिक्री सुगम और व्यवस्थित तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि मंडी बनने से केवल कृषि व्यापार को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की सड़क और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार होगा। इससे आसपास के गांवों के विकास को नई गति मिलेगी। स्कूल के लिए भी 10 लाख की घोषणा। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्योसिंहपुरा ग्राम पंचायत के स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस फैसले से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। मंत्री ने दिलाया भरोसा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जरूरतों से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। लंबे समय से चल रही थी मंडी की मांग। ग्रामीणों और किसानों ने कृषि मंडी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के कृषि व्यापार को मजबूती मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लंबे समय से क्षेत्र में मंडी की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agriculture Market Construction Beseedi Jodhpur MLA Minister Farmers Farms Market Construction Agriculture Market Construction Agriculture Market Construction In Beseedi Agriculture Market Construction In Jodhpur Agriculture Market Construction In Rajasthan Agriculture Market Construction In India Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F Agriculture Market Construction In India For F

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bareilly News: मोबाइल हैक कर डॉक्टर पत्नी की चैट पढ़ी, पति ने बैचमेट्स को धमकाया, गाली गलौज के बाद FIRमेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने डॉक्टर पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर निजी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया।

Read more »

नालंदा में मक्का और सब्जियों को भारी नुकसान: आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी; बिहारशर...Biharsharif Nalanda farmers hit hard by hailstorm and strong winds. Latest updates on crop damage.

Read more »

अमृतसर में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही: निर्माणाधीन घर ढहा; परिवार बोला- ₹10 लाख का कर्ज लेकर बना रहे थे; प्रश...Amritsar storm destroys under-construction house, poor family seeks administration help. Follow Latest Updates.

Read more »

Ajmer Ring Road Construction In Progress To Control Traffic PressureThe city's rising traffic pressure is being managed through the construction of the Ajmer Ring Road, and the land acquisition for the Jhanana Hospital-Makardwadi stretch is still ongoing. Proper connectivity is required for its benefits. Wide sections of the road are needed in some places. The state government has announced the preparation of the DPR of the Ajmer Ring Road in the budget.

Read more »

बरेली में सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा: डीएम ने तहसीलदार को हटाया, कानूनगो-लेखपाल किए गए निलंबितBareilly Government Land Fraud: बरेली में सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई है। डीएम ने तहसीलदार को हटा दिया है।

Read more »

Farmer Relief: किसानों को बड़ी राहत, अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ीAgriculture News: अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। 10 हजार से अधिक ऋणियों को मिली राहत, सहकारी ऋण प्रणाली होगी और मजबूत।

Read more »