Barely Survived: A Line Man's Tragic Death in a Power Plant

A line man was working on a power plant when he was electrocuted due to negligence and intoxication of the power house staff. The incident has raised serious questions about the safety measures and the working practices of the power department.

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। बिजली विभाग की घोर लापरवाही और कथित शराबखोरी ने एक लाइनमैन की जान ले ली। सिकंदराबाद फीडर पर काम के दौरान ‘मजाक’ में लाइन जोड़ देने से पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि सिकंदराबाद फीडर बेला बोझी पर तैनात लाइनमैन महेश गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम रायपुर लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहे थे। काम शुरू करने से पहले उन्होंने नियमानुसार पावर हाउस पर तैनात कर्मचारी से शट डाउन मांगा और बताया कि तार जोड़ने हैं। पावर हाउस कर्मचारी ने लाइन बंद होने की पुष्टि भी कर दी। इसके बाद महेश गुप्ता बिजली के पोल पर चढ़कर काम करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान पावर हाउस पर मौजूद कर्मचारी, जो शराब के नशे में धुत था, ने लाइनमैन की बात को मजाक समझते हुए अचानक सप्लाई चालू कर दी। जैसे ही लाइन में करंट दौड़ा, पोल पर काम कर रहे महेश उसकी चपेट में आ गए। तेज करंट लगते ही उनका शरीर झुलस गया और वह पोल पर ही बेसुध लटक गए। घटना देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में बिजली सप्लाई बंद कर उन्हें नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। यह भी पढ़ें- डॉक्टर बनने का सपना टूटा तो फंदे से लटका अभ्यर्थी, पेपर लीक की खबर से सदमे में था रितिक; इकलौते बेटे की मौत से पसरा मातम इस दर्दनाक हादसे ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन होता और शटडाउन प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाता तो एक लाइनमैन की जान बच सकती थी। मृतक महेश गुप्ता की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। गांव में भी घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। लोग दोषी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता, गोला गोकर्णनाथ अरविंद कुमार का कहना है कि मृतक विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी था, लाइन पर काम करने के दौरान हादसा हुआ। लाइन कैसे चालू हो गई, इसकी जांच की जा रही है.

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। बिजली विभाग की घोर लापरवाही और कथित शराबखोरी ने एक लाइनमैन की जान ले ली। सिकंदराबाद फीडर पर काम के दौरान ‘मजाक’ में लाइन जोड़ देने से पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि सिकंदराबाद फीडर बेला बोझी पर तैनात लाइनमैन महेश गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम रायपुर लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहे थे। काम शुरू करने से पहले उन्होंने नियमानुसार पावर हाउस पर तैनात कर्मचारी से शट डाउन मांगा और बताया कि तार जोड़ने हैं। पावर हाउस कर्मचारी ने लाइन बंद होने की पुष्टि भी कर दी। इसके बाद महेश गुप्ता बिजली के पोल पर चढ़कर काम करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान पावर हाउस पर मौजूद कर्मचारी, जो शराब के नशे में धुत था, ने लाइनमैन की बात को मजाक समझते हुए अचानक सप्लाई चालू कर दी। जैसे ही लाइन में करंट दौड़ा, पोल पर काम कर रहे महेश उसकी चपेट में आ गए। तेज करंट लगते ही उनका शरीर झुलस गया और वह पोल पर ही बेसुध लटक गए। घटना देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में बिजली सप्लाई बंद कर उन्हें नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। यह भी पढ़ें- डॉक्टर बनने का सपना टूटा तो फंदे से लटका अभ्यर्थी, पेपर लीक की खबर से सदमे में था रितिक; इकलौते बेटे की मौत से पसरा मातम इस दर्दनाक हादसे ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन होता और शटडाउन प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाता तो एक लाइनमैन की जान बच सकती थी। मृतक महेश गुप्ता की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। गांव में भी घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। लोग दोषी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता, गोला गोकर्णनाथ अरविंद कुमार का कहना है कि मृतक विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी था, लाइन पर काम करने के दौरान हादसा हुआ। लाइन कैसे चालू हो गई, इसकी जांच की जा रही है





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Power Plant Line Man Negligence Intoxication Safety Measures Working Practices

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