Basketball Player Vicky Bhagat: छत्तीसगढ़ जूनियर बास्केटबॉल टीम में शामिल हुए विक्की भगत

विक्की भगत ने हारे झोंके में सफलता ममुठी। छत्तीसगढ़ जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टीम में उनकी नियुक्ति हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को प्रतिनिधित्व किया जाएगा.

Basketball Player Vicky Bhagat : संघर्ष व मेहनत के बल पर विक्की 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में करेगा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, पुडुचेरी में आयोजित होने वाली 6 प्रतियोगिता के चयन प्रदेश की जूनियर बालक बास्केटबॉल टीम में हुआ है। विक्की अब पुडुचेरी में आयोजित होने वाली 66वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 22 मई से 29 मई 2026 तक आयोजित होगी। बता दें कि विक्की भगत नियमित प्रैक्टिस के बाद अपने पिता के साथ फल बिक्री करने में सहयोग भी करता है। विक्की भगत की यह उपलब्धि सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि विक्की पिछले कई वर्षों से गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में नियमित अभ्यास कर रहा है। वह बेहद मेहनती और संघर्षशील खिलाड़ी है। आर्थिक रूप से साधारण परिवार से आने वाले विक्की सुबह बास्केटबॉल अभ्यास करने के बाद अपने पिता के साथ ठेले पर फल बेचने में सहयोग करता है। इसके साथ ही वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है और शाम को पुन: अभ्यास के लिए ग्राउंड पहुंचता है। उन्होंने कहा कि विक्की भगत की मेहनत, लगन और संघर्ष सभी खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणादायक है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। सुस्पेंसड डेथ: नींद खुलते ही पति चला गया काम करने, कमरे में पत्नी की मिली अद्र्धनग्न लाश, मौत की ये वजह आ रही सामने, क्रशर प्लांट सील्.

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