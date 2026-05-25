China Challenges US Tech Dominance with Advanced Chip Technology

China's Huawei has announced a significant breakthrough in the semiconductor industry, aiming to achieve a target of 1.4-nanometer transistor density in high-end chips within the next five years. This announcement signifies China's ability to bypass American restrictions and develop advanced chip technology.

चीन ने अमेरिका को दी 'पटखनी', बैन के बावजूद ड्रैगन ने खोजा ऐसा जुगाड़ कि 5 साल में ऐसे पलटेगा चिप का खेल अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, चीनी टेक दिग्गज हुवावे ने अगले 5 साल में 1.4-नैनोमीटर चिप तकनीक हासिल करने का लक्ष्य रखा है।अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए चीनी की टेक दिग्गज हुवावे ने सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बड़ा एलान किया है।नई दिल्ली। अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए चीनी की टेक दिग्गज हुवावे ( Huawei ) ने सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बड़ा एलान किया है। कंपनी अगले 5 साल में उसके हाई-एंड चिप्स 1.

4-नैनोमीटर (nm) प्रोसेस के बराबर ट्रांजिस्टर डेंसिटी हासिल कर लेंगे। यह घोषणा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि चीन उन्नत चिप्स बनाने के लिए अमेरिकी पाबंदियों की काट ढूंढ चुका है।न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शहर शंघाई में एक सेमीकंडक्टर संगोष्ठी में रखे गए इस टारगेट के मायने बहुत बड़े हैं। इस दशक के अंत तक 1.4 nm चिप तकनीक को दुनिया की सबसे आधुनिक चिप-मेकिंग सीमा माना जा रहा है। वर्तमान में, दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी ताइवान की TSMC 2-nm तकनीक का उपयोग कर रही है और 2028 तक 1.4-nm के बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना बना रही है। अमेरिका के आधुनिक लिथोग्राफी टूल तक चीन की पहुंच रोकने के बाद, यह माना जा रहा था कि चीन पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग तरीकों से इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा।चीन की कंपनी हुवावे ने चिप्स को बेहतर बनाने के लिए एक नया सिद्धांत पेश किया है, जिसे 'ताऊ स्केलिंग लॉ' नाम दिया गया है। कंपनी का मानना है कि इंडस्ट्री अब सिर्फ ट्रांजिस्टर को छोटा करने पर निर्भर नहीं रह सकती। हुवावे पिछले 6 सालों में इसी सिद्धांत के आधार पर स्मार्टफोन और AI कंप्यूटिंग के लिए 381 चिप्स डिजाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादित कर चुकी है।साल 2019 में अमेरिका ने हुवावे को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, जिससे उसे अमेरिकी तकनीक, सॉफ्टवेयर और ग्लोबल चिपमेकर्स से काट दिया गया। इसके बाद कंपनी 'एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड' में चली गई। कंपनी के अस्तित्व को बचाने के लिए हुवावे के सेमीकंडक्टर बिजनेस की अध्यक्ष हे टिंगबो के नेतृत्व में एक सीक्रेट बैकअप चिप प्रोजेक्ट शुरू हुआ।नतीजतन, 2023 में हुवावे ने अपने 5G-सक्षम Mate 60 सीरीज स्मार्टफोन के साथ एक चौंकाने वाली वापसी की। इसमें चीन की सबसे बड़ी चिप निर्माता सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्प (SMIC) के 7-nm तकनीक से बनी चिप का इस्तेमाल हुआ था। हुवावे के हालिया 'लॉजिकफोल्डिंग' घोषणा के बाद सोमवार को SMIC के शेयरों में भी 7.6% का उछाल देखा गया।फ्रंटियर टेक्नोलॉजी अब चीन के आर्थिक विकास और जियोपॉलिटिकल ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। हुवावे की एस्केंड (Ascend) चिप सीरीज चीनी AI मॉडल्स को पावर देने का मुख्य जरिया बन गई है। हाल ही में तहलका मचाने वाले DeepSeek के फ्लैगशिप मॉडल V4 में भी इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। चीन में एस्केंड चिप्स की मांग इस साल काफी बढ़ी है क्योंकि घरेलू टेक कंपनियां अमेरिकी कंपनी एनवीडिया का विकल्प तलाश रही हैं, जिसके उन्नत AI प्रोसेसर चीन में बेचे जाने पर बैन है। हालात यह हैं कि एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) को इसी महीने यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने चीन का AI चिप मार्केट काफी हद तक हुवावे के हाथों गंवा दिया है।जैसे-जैसे अपने चिप मार्केट को स्वदेशी बना रहा है और अमेरिकी कंपनियों जैसे Nvidia का चीन से पत्ता कट सकता है, इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी और ग्लोबल टेक कंपनियां अब अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए चीन के विकल्प के तौर पर भारत का रुख कर रही हैं। आने वाले समय में ये कंपनियां भारत को एक विशाल उपभोक्ता बाजार के साथ-साथ 'रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) हब' के रूप में अधिक तरजीह दे सकती हैं। भारत के चीनी एक्सपोर्ट में बैन के बाद बिगड़े नेपाल के हाल, बालेन सरकार ने अपने नागरिकों को दिया 8 महीने का भरोस





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China Huawei Semiconductor Industry Advanced Chip Technology American Restrictions 1.4-Nanometer Transistor Density

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