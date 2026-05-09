China's Envoy Seeks Stronger Ties with Dhaka; Bilateral Relationship 'Is on a New High' - Bureau Briefing

Yao Wen, China's envoy to Bangladesh, expressed optimism that the upcoming visit of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina could further strengthen ties between the two nations.

बीजिंग/ढाका: बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल ढाका में 'चीन-बांग्लादेश शासन अनुभव आदान-प्रदान' विषय पर आयोजित एक गोलाकार चर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा 'बांग्लादेश और चीन के बीच संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। चीन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और जन कल्याणकारी गतिविधियों को बनाए रखने में बांग्लादेश को अपना पूरा समर्थन देता रहेगा।'आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक भारत के पड़ोसी देशों के नये प्रधानमंत्री अपने पहले विदेशी दौरे के लिए नई दिल्ली को चुनते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड तेजी से बदला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने पहले विदेशी दौरे के लिए नई दिल्ली नहीं आए थे और अब अगर तारिक रहमान भी चीन जाते हैं तो ये भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के लिए बड़ा झटका होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हालांकि पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना है लेकिन अभी तक उनके दौरे पर सस्पेंस बना हुआ है।बांग्लादेश के पीएम पहले विदेश दौरे पर जाएंगे चीन?

चीन के राजदूत याओ ने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत और भी करीब हो गई है। उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की हालये चीन यात्रा और दोनों देशों द्वारा पहली बार जारी किए गए संयुक्त बयान को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया। राजदूत ने कहा कि चीन बांग्लादेश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में उसका समर्थन जारी रखेगा। ये बयान काफी महत्वपूर्ण है और इसे भारत के नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने 'वन चाइना' नीति के प्रति बांग्लादेश के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। 'नई सरकार के गठन के बाद 10 हजार करोड़ का निवेश'इसके अलावा बांग्लादेश के आर्थिक विकास में चीन के योगदान पर प्रकाश डालते हुए राजदूत ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद से चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश में लगभग 10 करोड़ डॉलर का निवेश किया है जिससे लगभग 10,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिनमें तीस्ता नदी मास्टर प्लान, मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण और ढाका विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के आवासीय हॉल का निर्माण शामिल है। उन्होंने आगे कहा 'बीजिंग बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक निकटता से काम करना चाहता है। याओ ने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी संपर्क पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। इस साल अब तक चीन ने 32,000 बांग्लादेशियों को वीजा जारी किए हैं और साल के आखिर तक यह संख्या 100,000 से ज़्यादा हो सकती है। चीनी राजदूत ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री की आने वाली यात्रा से बांग्लादेश और चीन के बीच 'व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी' और मजबूत होगी। हालांकि ये यात्रा कब होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है





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