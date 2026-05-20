Chanda Nath Rath Murder Case: Car Used in the Crime Belonged to Balia, CBI Uncovered the Link

CBI, in its investigation of the murder case of Chanda Nath Rath, connected it to a car that was initially bought in Balia. The agency raided different locations in Baunsdiarh Road area and obtained a lead that the silver-colored mini car, used in the murder, had been sold in the district.

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: बलिया से खरीदी गई थी हत्या में प्रयुक्त कार, इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर पहुंची CBI सीबीआई ने चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में इस्तेमाल हुई कार का सुराग बलिया से लगाया है। जांच एजेंसी ने बांसडीह रोड क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की, जहाबंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में जांच एजेंसियों को घटना में इस्तेमाल की गई सिल्वर रंग की निशान माइक्रा कार का सुराग बलिया जिले से मिला है। सीबीआई ने सोमवार व मंगलवार को दो दिनों में बांसडीह रोड क्षेत्र के तीन स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार हत्या में प्रयुक्त कार बांसडीह रोड क्षेत्र के फुलवरिया निवासी बालू व्यवसायी जितेंद्र सिंह की थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने यह कार घटना से पांच दिन पहले एक मई को उक्त क्षेत्र के ही शीतल दवनी गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु उर्फ अभिषेक को बेचा था।sixMaySaturday sixMay Saturday की रात बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। बंगाल पुलिस को मौके से एक कार मिली थी जिसका इंजन व चेसिस नंबर खुरचा गया था। प्रारंभ में तो यह कार सिलीगुड़ी के जेम्स विलियम्स के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही थी लेकिन सही से जांच के बाद इसकी आंच बलिया पहुंच गई।एक दिन पहले सीबीआई के अधिकारियों ने जितेंद्र सिंह से उनके घर फुलवरिया पहुंचकर पूछताछ की। जितendar ने बताया कि वर्ष 2025 में छठ पूजा के दौरान उन्होंने फुलवरिया निवासी दीपक के कहने पर इस कार को हुसैनाबाद गांव निवासी एक व्यक्ति से 35,000 में खरीदी थी।30 अप्रैल को दीपक और ज्ञानेंद्र उर्फ मनु ने उनसे संपर्क किया।मनु ने बताया कि वह बाहर रहता है, ऐसे में घर पर एक गाड़ी की जरूरत है। इस पर जितेंद्र ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों एक मई को जितेंद्र के घर पहुंचे। जितेंद्र के बेटे सत्यम से मुलाकात कर 15,000 रुपये ज्यादा देने को कहा। सत्यम के कहने पर जितेंद्र ने एक मई को ही 35,000 की कार 50,000 में मोनू को बेच दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि निसान माइक्रा कार 16 साल पुरानी, 2010 माडल, हैचबैक श्रेणी की है। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी।हत्याकांड में प्रयुक्त कार व इससे जुड़े लोगों की निशानदेही पर सीबीआई ने बांसडीहरोड क्षेत्र के फुलवरिया के अलावा शीतल दवनी व श्रीपुर गांव में भी छापेमारी की। जितेंद्र सिंह से पूछताछ के बाद वह ज्ञानेंद्र सिंह के घर पहुंची लेकिन वह फरार मिला। पूछताछ के आधार पर ही टीम ने श्रीपुर गांव के युवक गोलू के घर पर भी छापेमारी की। फिलहाल पुलिस व अन्य अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने से परहेज कर रहें हैं।शुभेंदु पीए हत्याकांड: राज सिंह ने जारी किया वीडियो, गुर्राकर बोला- जवाब देने आ रहा हूं; CBI ने बताया नया शूट.

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