Comedian Praniit More's Show Video Goes Viral Amid 370 Rupee Biryani Controversy

A video of comedian Praniit More's show has gone viral amid the controversy over the demand for 370 rupees for biryani. In the video, Dr. Sejal Pawar says that they and their fellow medical students at KEM Hospital, Mumbai, examine the private parts of the bodies of men who have donated their bodies for medical research and dissection, and make fun of them.

370 रुपए की बिरयानी वाले वीडियो के बाद कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर डॉ.

सेजल पवार ने कहा कि वे और उनके साथी मेडिकल छात्र कॉलेज (KEM हॉस्पिटल, मुंबई) में मेडिकल रिसर्च और डिसेक्शन के लिए दान किए गए पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स को देखते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इस पर प्रणीत मोरे ने पूछा, 'तू डॉक्टर है या कसाई? और ऐसे जोक भी मारते हो या सीरियस रहते हो?

' इसके बाद प्रणीत मोरे ने कहा, 'जोक भी मारते हैं कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है।', 'क्या? आप लोग इन सब बातों पर भी चर्चा करते हैं?

', 'यह सुनकर प्रणीत मोरे ने हैरानी जताते हुए पूछा।', 'इस वीडियो पर रिएक्शन उतना ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा, जितना हिमांशु जांगड़ा के बयान पर देखने को मिला था। एक यूजर ने लिखा कि यदि किसी पुरुष डॉक्टर ने मृत महिला के शरीर को लेकर ऐसा मजाक किया होता तो उसकी कड़ी आलोचना होती। कुछ लोगों ने मेडिकल एथिक्स और बॉडी डोनेशन को लेकर भी चिंता जताई। एक पोस्ट में कहा गया कि परिवार अपने प्रियजनों की बॉडी मेडिकल एजुकेशन के लिए दान करते हैं और ऐसे मामलों का मजाक उड़ाना उस भरोसे का अपमान है। विवाद बढ़ने के साथ सेजल पवार का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट हो गया है। उनके 2 लाख 44 हजार फॉलोअर्स हैं। वहीं, प्रणीत मोरे पहले से ही बिरयानी विवाद को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट कर दिया है। वहीं, बिरयानी वाले कमेंट करने वाले हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया गया





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