Cruise Operator OCI to Rescue Passengers from Virus-Affected Deck-Faced Vessel

Cruise operator OCI has announced that passengers and crew members from a deck-flapped vessel, MV Hoondius, will be evacuated starting from Sunday morning. The evacuation will begin from Tenerife and the passengers will be transferred to their designated flights immediately.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रूज ऑपरेटर ओशनवाइड एक्सपीडिशन्स ने शनिवार को बताया कि हंटावायरस से प्रभावित डच-फ्लैग वाले जहाज एमवी होंडियस पर सवार यात्री और चालक दल के कुछ सदस्य रविवार को सुबह लगभग 07:00 GMT से टेनेरिफ में उतरना शुरू करेंगे। कंपनी ने बताया कि जहाज के सुबह 04:30 GMT पर ग्रेनाडिला, टेनेरिफ पहुंचने की उम्मीद थी और जहाज से उतरने वालों को तुरंत उनके निर्धारित विमानों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। WHO ने क्या कहा?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस के टेनेरिफ में इस रेस्क्यू अभियान के समन्वय में मदद करने की उम्मीद है। स्पेनिश द्वीप के लोगों के नाम लिखे एक खुले पत्र में उन्होंने कहा कि वायरस से प्रभावित इस जहाज से उन्हें जो खतरा है वह कम है। घेब्रेयसस ने लोगों को आश्वस्त करते हुए लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनें कि यह कोई नया कोविड नहीं है। हंटावायरस से वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम है। शव और सामान जहाज पर ही रहेंगे: स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया गोमेज ने स्पष्ट किया है कि कैनरी द्वीप समूह में न तो यात्रियों का सामान और न ही मृतक व्यक्ति का शव उतारा जाएगा, वे चालक दल के एक हिस्से के साथ जहाज पर ही रहेंगे। वर्तमान में जहाज पर 20 से अधिक देशों के नागरिक सवार हैं। WHO, स्पेनिश अधिकारियों और ओशनवाइड ने शनिवार को बताया कि फिलहाल जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति में वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस प्रकोप के शुरू होने के बाद से अब तक तीन यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, जहाज से पहले ही उतर चुके पांच अन्य यात्रियों के भी हंटावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। क्या है हंटावायरस और एंडीज स्ट्रेन?
स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि संक्रमित यात्रियों में एंडीज वायरस पाया गया है। यह हंटावायरस का एकमात्र ऐसा ज्ञात स्ट्रेन है जो दुर्लभ मामलों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हंटावायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों के मल-मूत्र के संपर्क में आने या सांस के जरिए उसे अंदर लेने से फैलता है। इसके लक्षण संपर्क में आने के एक से आठ सप्ताह के बीच दिखाई दे सकते हैं। बिना ट्रेसिंग के यात्रियों के जाने से विवाद डच अधिकारियों और जहाज के ऑपरेटर ने बताया कि 24 अप्रैल को जहाज पर पहले यात्री की मौत के लगभग दो सप्ताह बाद कम से कम 12 देशों के दो दर्जन से अधिक लोग बिना किसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जहाज से चले गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहली बार 2 मई को एक यात्री में हंटावायरस की आधिकारिक पुष्टि की थी। यह भी पढ़ें- क्या आपके पेट्स से भी फैल सकता है Hantavirus इन्फेक्शन? बचाव के लिए किन बातों का रखें ध्यान
