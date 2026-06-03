CBI ने ओडिशा के भद्रक में आयकर अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित आयकर कार्यालय में कार्यरत एक कार्यालय अधीक्षक को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अधीक्षक रमेश कुमार मोहंती, डुप्लिकेट पैन कार्ड हटाने की प्रक्रिया के लिए शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोपiya। शिकायत प्राप्त कर CBI ने 3 जून 2026 को मामला दर्ज किया और ट्रैप ऑपरेशन चलाकर आरोपी को 4,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा। एजेंसी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

[Recommended] Odisha: CBI ने आयकर विभाग के अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, कानूनी कार्रवाई शुरू Odisha: सीबीआई ने ओडिशा के भद्रक आयकर कार्यालय में तैनात एक कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

आरोपी पर डुप्लिकेट पैन कार्ड हटाने की प्रक्रिया के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है. के भद्रक स्थित आयकर कार्यालय में तैनात एक कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर शिकायतकर्ता से डुप्लिकेट पैन कार्ड हटाने की प्रक्रिया के बदले 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद CBI ने मामला दर्ज कर ट्रैप ऑपरेशन चलाया.

कार्रवाई के दौरान आरोपी को 4,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ा गया. फिलहाल सीबीआई आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जिस आरोपी अधीक्षक को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, उसकी पहचान रमेश कुमार मोहंती के रूप में हुई है, जो आयकर कार्यालय, भद्रक में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत था.

CBI अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी शिकायतकर्ता के डुप्लिकेट पैन कार्ड को हटाने की प्रक्रिया के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था. शिकायत की जांच के बाद CBI ने 3 जून 2026 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की. इसके बाद CBI ने एक ट्रैप ऑपरेशन आयोजित किया.

योजना के तहत शिकायतकर्ता आरोपी के संपर्क में पहुंचा और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, CBI की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी को शिकायतकर्ता से 4,000 रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया गया। CBI ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

एजेंसी मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिश्वतखोरी के इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. CBI ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ उसकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे





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