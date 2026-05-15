CBI Conducts Searches at Seven Locations in Chandigarh and Panchkula for IDFC-AU Sml Fin Bank Scam Case

The Central Bureau of Investigation (CBI) conducted searches at seven locations in Chandigarh and Panchkula for the IDFC-AU Sml Fin Bank scam case, which is related to alleged embezzlement of government funds.

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ और पंचकूला में कई स्थानों पर छापामारी की है। CBI ने यह कार्रवाई 14 मई 2026 को की, जबकि शुक्रवार को इसकी आधिकारिक जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। CBI के अनुसार, हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच एजेंसी को सौंपी थी। आरोप है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के लोक सेवकों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। जांच एजेंसी ने कुल सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें आरोपितों के आवास, ज्वेलर्स के कारोबारी प्रतिष्ठान और उन लोगों के ठिकाने शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर गबन की गई सरकारी राशि का लाभार्थी माना जा रहा है। इसके अलावा जांच से जुड़े अन्य निजी संस्थानों में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। CBI ने दावा किया है कि छापामारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। एजेंसी के अनुसार, जब्त सामग्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण शामिल हैं। CBI ने बताया कि अब तक इस मामले में 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी ने कहा कि जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण सुरागों पर काम जारी है। CBI ने भरोसा दिलाया है कि मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच जल्द पूरी की जाएगी.

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ और पंचकूला में कई स्थानों पर छापामारी की है। CBI ने यह कार्रवाई 14 मई 2026 को की, जबकि शुक्रवार को इसकी आधिकारिक जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। CBI के अनुसार, हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच एजेंसी को सौंपी थी। आरोप है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के लोक सेवकों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। जांच एजेंसी ने कुल सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें आरोपितों के आवास, ज्वेलर्स के कारोबारी प्रतिष्ठान और उन लोगों के ठिकाने शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर गबन की गई सरकारी राशि का लाभार्थी माना जा रहा है। इसके अलावा जांच से जुड़े अन्य निजी संस्थानों में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। CBI ने दावा किया है कि छापामारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। एजेंसी के अनुसार, जब्त सामग्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण शामिल हैं। CBI ने बताया कि अब तक इस मामले में 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी ने कहा कि जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण सुरागों पर काम जारी है। CBI ने भरोसा दिलाया है कि मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच जल्द पूरी की जाएगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IDFC-AU Sml Fin Bank Scam Embezzlement Of Government Funds CBI Searches Locations Searched Arrest Of 16 Accused Investigation Progress Warranty Of Investigation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET paper leak 2026 investigation handed over to CBI, questions raised over NEET paper leak 2024 caseThe Central Government has instructed the CBI to investigate the NEET paper leak 2026 case, similar to the NEET paper leak 2024 case. The alleged mastermind, Sanjeev Mukhia, is still in jail for the 2024 NEET paper leak case, while the 2026 case is being investigated due to the leak of the NEET paper in 2024. The investigation is being questioned due to the release of Sanjeev Mukhia on bail in the 2024 NEET paper leak case.

Read more »

NEET-UG पेपर लीक मामले में एक्शन में CBI, दिल्ली में NTA मुख्यालय पहुंची जांच टीम; अधिकारियों से पूछताछ शुरूNEET-UG पेपर लीक मामले की जांच तेज करते हुए CBI टीम NTA मुख्यालय पहुंची है। अधिकारी परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्र वितरण से जुड़ी अहम जानकारी जुटा रहे हैं।

Read more »

CBI arrests 5 in NEET-UG paper leak case, investigation intensifiesसीबीआई ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) 2026 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी अब इस मामले की जांच तेज कर रही है और कई राज्यों में छापेमारी भी की गई है।

Read more »

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में CBI की बड़ी कार्रवाई, 2 और आरोपी गिरफ्तार- Major CBI Action NEET UG 2026 Paper Leak Case Two More Arrests MaharashtraNEET UG Paper Leak: सीबीआई ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच तेज कर दी है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और पुणे से दो नए आरोपियों को पकड़ा गया है. देश

Read more »

NEET UG Paper Leak 2026: Dharmendra Pradhan High Level Meeting on NEET Re-ExamCBI arrests two more in NEET-UG 2026 paper leak case, as central education minister Dharmendra Pradhan holds high-level meeting on NEET re-exam amid controversy.

Read more »

चंडीगढ़-पंचकूला में CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी, IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में 16 आरोपी गिरफ्तारCBI ने हरियाणा के IDFC First Bank और AU Small Finance Bank से जुड़े बड़े घोटाले में 14 मई 2026 को चंडीगढ़, पंचकूला समेत सात स्थानों पर छापेमारी की.16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं.

Read more »