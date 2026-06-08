Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

CBSE 12th Re-Evaluation: रोल नंबर नॉट फाउंड एरर का कारण स्पष्ट

शिक्षा News

CBSE 12th Re-Evaluation: रोल नंबर नॉट फाउंड एरर का कारण स्पष्ट
CBSEपुनर्मूल्यांकनरोल नंबर नॉट फाउंड
📆08-06-2026 10:17:00
📰Amar Ujala
41 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में आ रहे 'रोल नंबर नॉट फाउंड' एरर का कारण बताया है। यह एरर उन छात्रों को दिख रहा है जिन्होंने पहले चरण में उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा पर जोर दिया है।

सीबीएसई कक्षा 12 वीं की पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई छात्रों को पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर ' रोल नंबर नॉट फाउंड ' एरर दिखाई देने की शिकायत सामने आई है। इस एरर ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और भ्रम पैदा कर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इस मसले पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि यह एरर किन कारणों से दिखाई दे रहा है और कौन से छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। बोर्ड के मुताबिक, ' रोल नंबर नॉट फाउंड ' संदेश किसी तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उन उम्मीदवारों को दिखाया जाता है जिन्होंने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं की पहली प्रक्रिया यानी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया था। सीबीएसई ने आगे स्पष्ट किया कि पुनर्मूल्यांकन और उत्तरों में दर्ज त्रुटियों के सत्यापन की सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध थी जिन्होंने पहले चरण में अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं मांगी थीं। ऐसे में जिन छात्रों ने पहले चरण में आवेदन नहीं किया, वे अगले चरण की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके और उन्हें पोर्टल पर यह एरर संदेश दिखाई दिया। इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीबीएसई को अपनी प्रक्रिया के बारे में छात्रों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए था। सीबीएसई ने बताया कि कक्षा 12 वीं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जून से 7 जून 2026 तक संचालित की गई थी। इस दौरान पोर्टल पूरी तरह कार्यरत रहा और किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं आई। बोर्ड के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया सरकारी तकनीकी एजेंसियों और आईआईटी की विशेषज्ञ टीमों की निगरानी में संचालित की गई। आवेदन अवधि के दौरान साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी पोर्टल पर लगातार नजर रखी ताकि किसी भी प्रकार के साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोका जा सके। बोर्ड ने यह भी कहा कि उन्होंने छात्रों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण प्रणाली तैनात की थी, जो आवेदन प्रक्रिया के दौरान लगातार सक्रिय रही। इसके बावजूद, कुछ छात्रों को यह स्पष्ट नहीं था कि पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्र होने हेतु पहले चरण में आवेदन करना अनिवार्य है। इससे यह संकेत मिलता है कि संचार में सुधार की गुंजाइश है। सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं के तहत 1.

6 लाख से अधिक छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। इन आवेदनों के माध्यम से 3.8 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया गया। यह एक बड़ी संख्या है, जो दर्शाती है कि छात्रों में अपने परिणामों की सटीकता के प्रति कितनी गंभीरता है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचें। सीबीएसई ने अपने बयान में कहा कि वह पारदर्शी, सुगम और छात्र-केंद्रित पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में ऐसी गलतफहमियों से बचने के लिए बोर्ड को चाहिए कि वह प्रक्रियाओं के बारे में अधिक विस्तृत और समय पर जानकारी प्रदान करे, खासकर उन चरणों के बारे में जो अगली सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करते हैं। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा, बल्कि उनकी परेशानी भी कम होगी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

CBSE पुनर्मूल्यांकन रोल नंबर नॉट फाउंड कक्षा 12 शिक्षा

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CBSE 12th Re-evaluation: CBSE 12ਵੀਂ ਰੀ-ਇਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾCBSE 12th Re-evaluation: CBSE 12ਵੀਂ ਰੀ-ਇਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾCBSE 12ਵੀਂ ਰੀ-ਇਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ. OSM ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ COEMPT Eduteck ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਸਕੈਨਿੰਗ. ਜਾਣੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ. ਪੰਜਾਬੀ
Read more »

CBSE: दिग्विजय सिंह ने PM को लिखा पत्र, तीन-भाषा नीति को स्थगित करने की मांग, कहा- 'गंभीर व्यवधान की आशंका'CBSE: दिग्विजय सिंह ने PM को लिखा पत्र, तीन-भाषा नीति को स्थगित करने की मांग, कहा- 'गंभीर व्यवधान की आशंका'CBSE Three-Language Policy: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीएसई
Read more »

राहुल ने की युवाओं की तारीफ: कहा- सार्थक और निसर्गा ने दिखाई हिम्मत; खोला CBSE और कोएम्प्ट के गठजोड़ का पोलराहुल ने की युवाओं की तारीफ: कहा- सार्थक और निसर्गा ने दिखाई हिम्मत; खोला CBSE और कोएम्प्ट के गठजोड़ का पोलराहुल ने की युवाओं की तारीफ: कहा- सार्थक और निसर्गा ने दिखाई हिम्मत; खोला CBSE और कोएम्प्ट के गठजोड़ का पोल
Read more »

CBSE 12th Revaluation 2026: री-इवैल्यूएशन के लिए आज आखिरी मौका, आधी रात के बाद बंद हो जाएगा आवेदन पोर्टल, तुरंत करें अप्लाईCBSE 12th Revaluation 2026: री-इवैल्यूएशन के लिए आज आखिरी मौका, आधी रात के बाद बंद हो जाएगा आवेदन पोर्टल, तुरंत करें अप्लाईCBSE 12th Revaluation 2026: सीबीएसई 12वीं के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है. बोर्ड 7 जून यानी आज आधी रात के बाद री-इवैल्यूएशन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देगा. अगर किसी छात्र ने अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी करे. शिक्षा
Read more »

NEET पेपर लीक और OSM विवाद पर संसदीय समिति सख्त: NTA से पूछा- पेपर लीक की परिभाषा क्या है; CBSE से OSM टेंडर पर सवालNEET पेपर लीक और OSM विवाद पर संसदीय समिति सख्त: NTA से पूछा- पेपर लीक की परिभाषा क्या है; CBSE से OSM टेंडर पर सवालParliamentary panel seeks NTA paper leak definition & CBSE OSM tender details. Follow Latest Updates.
Read more »

NEET पेपर लीक और OSM विवाद पर संसदीय समिति सख्त: NTA से पूछा- पेपर लीक की परिभाषा क्या है; CBSE से OSM टेंडर पर सवालNEET पेपर लीक और OSM विवाद पर संसदीय समिति सख्त: NTA से पूछा- पेपर लीक की परिभाषा क्या है; CBSE से OSM टेंडर पर सवालParliamentary panel seeks NTA paper leak definition & CBSE OSM tender details. Follow Latest Updates.
Read more »



Render Time: 2026-06-08 13:17:14