CBSE Counsellor Advises Students on Exam Results and Future Plans

The CBSE Counsellor provides guidance to students who have received disappointing results in their 12th class exams. They discuss strategies for dealing with the results, including the possibility of re-exam and the importance of maintaining a positive attitude. The Counsellor also emphasizes the need to understand and support the students' mental state during this challenging time.

चेतना राठौर, नोएडा। मैम मैं बेंगलुरु से 12 वीं कक्षा का छात्र बोल रहा हूं। मैं फेल हो गया हूं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है?

पैरेंट्स की इच्छा थी मैं विज्ञान विषय लेकर साइंस के क्षेत्र में करियर बनाऊं लेकिन मैं फेल हो गया। मेरा मन कामर्स में लगता था पैरेंट्स के दबाव में ले लिया। मेरे पास अब कोई आप्शन नहीं है। पूरा करियर खराब हो गया। मैं सोसायटी में फेल कह लाऊंगा। ऐसे ही विद्यार्थियों के फोन सीबीएसई काउंसलर के पास पहुंच रहे हैं। परीक्षा परिणाम बिगड़ने से विद्यार्थी अवसाद में आ गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद एक दिन में 10 से 15 काल आ रहे हैं। बच्चों की स्थिति और प्रश्न सुनकर काउंसलर भी हैरान हो रहे हैं। बता दें कि इस साल 12 वीं कक्षा के परिणाम ने विद्यार्थियों को बहुत निराश किया है। बोर्ड ने पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग सेशन चलाए हैं जो 30 मई तक आयोजित किए जा सकते हैं। मैं भोपाल से 12 वीं कक्षा छात्रा बोल रही हूं। मैं परीक्षा में फेल हो गई हूं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?

परिणाम आने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकली हूं। मेरे पैरेंट्स मुझे ओपन स्कूल से 12 वीं करने की कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सामने घर में बैठकर पढ़ूंगी तो पास हो सकूंगी जबकि मैंने बहुत मन से तैयारी की थी। अपने पैरेंट्स का विश्वास खो दिया है। मुझे रेग्यूलर स्कूल से 12 वीं कक्षा करना है। कैसे पेरेंट्स को समझाऊं?

छात्रा को काउंसलर ने पेरेंट्स को विश्वास दिलाने और अपने मन से दोबारा परीक्षा दें। मैं गाजियाबाद से 12 वीं कक्षा छात्र बोल रहा हूं। मेरी परीक्षा में कंपार्टमेंट आ गई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय में कंपार्टमेंट है। बहुत मन से पढ़ाई की थी कैसे कंपार्टमेंट आ गई नहीं पता। अब क्या करूं मेरे सभी दोस्त पास हो गए। इसलिए पैरेंट्स मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। क्या करना चाहिए?

काउंसलर ने समझाते हुए कहा कि आंसर कापी बोर्ड से मिलेगी री चेकिंग के लिए अपलाई करें। इस मौके को नहीं छोड़े फिर से तैयारी कर परीक्षा दें। मैं दिल्ली से 12 वीं कक्षा छात्र बोल रहा हूं। मेरे 90 प्रतिशत आए हैं और मेरे पैरेंट्स को 98 से 99 प्रतिशत आने की उम्मीद थी। उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। विदेश में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था। इतने कम प्रतिशत में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? रिजल्ट में सुधार होने की क्या उम्मीद है?

काउंसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रतिशत के अलावा भी प्रवेश देने के कई आधार बनाते हैं उनसे बात करें। पेरेंट्स बच्चों की न करें तुलना अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के परीक्षा परिणाम से तुलना न करें। कंपार्टमेंट आने या फेल होने पर बच्चे की हिम्मत बनें दूसरी बार परीक्षा दिलाएं। कमेंट न करें। तनाव के समय बच्चे से बात करें अकेला न छोडें। अधिक दिक्कत होने पर कांउसलर से परामर्श लें। जुलाई में कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रीचेकिंग के लिए करें अप्लाई। आंसरकापी की फोटो कापी लेकर परफार्मेंस देखें और सीखें। आपके बच्चों की यह आखिरी परीक्षा नहीं थी उनके पास और भी आप्शन हैं। बच्चे की मानसिकता को समझें। समय दें अपने बच्चे कम अंक आने से उसका आंकलन न करें। -डॉ. नेहा शर्मा,प्रधानाचार्य एपीजे स्कूल, सीबीएसई सिटी कॉर्डिनेट





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