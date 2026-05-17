CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन के बाद स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है. अबOrg कम पैनल तक फीस देनी पड़ती है, हालांकि इसका फायदा केवल दो गुना है. अब फीस में 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने, फिर भी हालांकि इस प्रोसेस का फायदा दो गुना मिलता है. यदि फिर से रि-चेकिंग करने की जरूरत से छात्रों को दोबारा जांच की जाए तो उसके लिए 25 रुपये प्रति प्रश्न देने होंगे. अगर फिर से री-चेकिंग या पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्रों के अंको में बढ़ोतरी होती है तोboard पूरी फीस का भुगतान।.

CBSE OSM Controversy: CBSE ने 12वीं री-इवैल्यूएशन की फीस में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने उन छात्रों को बड़ी राहत दी है, जो अपनी आंसरशीट देखने चाहते हैं.

CBSE परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पिछले साल छात्रों ने अपने नंबरों को लेकर सवाल उठाए. छात्रों ने नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' यानी OSM को जिम्मेदार बताया. नतीजों में उम्मीद से काफी कम अंक मिले. अब इस पूरे विवाद पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की है.

OSM एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर उनकी PDF बनाई जाती है. अब यह तकनीक दोबारा शुरू की गई है, जिसमें नए तकनीकी सीमाओं के साथ बेहतर तकनीक के साथ शुरू की गई है





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