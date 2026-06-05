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CJP का जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

राजनीति और शिक्षा News

CJP का जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
CJPपरीक्षा धांधलीधर्मेंद्र प्रधान
📆05-06-2026 23:17:00
📰Dainik Bhaskar
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा पेपर लीक और धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली पहुंचे, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP ) अपना पहला प्रदर्शन करेगी, जो NEET-UG, CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में हुई धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी। सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर शुरू हुई यह पार्टी अब एक गंभीर आंदोलन का रूप ले चुकी है। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके सुबह 8 बजे अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे, जहां से वे सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर प्रदर्शन की अनुमति लेंगे। समर्थकों के लिए जारी गाइडलाइन में सनस्क्रीन लगाने, नाश्ता करके आने, हाथ में तिरंगा, फूल और किताब लाने जैसी अपीलें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे CJP की ओर से अब तक कोई औपचारिक अनुमति आवेदन नहीं मिला है, फिर भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 जून को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि प्रदर्शनकारियों को एयरपोर्ट बाधित करने और पेपर स्प्रे व डंडे रखने के लिए उकसाया जा रहा है। पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ताओं ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। उन्होंने CBSE चेयरमैन और सचिव के तबादले को दिखावा बताया। CJP को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, अभिनेता अतुल कुलकर्णी और DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री का समर्थन मिला है। सोनम वांगचुक आज के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस आंदोलन की शुरुआत 15 मई को मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद हुई, जब उन्होंने कहा था कि कॉकरोच की तरह युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। अगले दिन इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई। दीपके ने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी और निराशा ने इस मजाक को बड़ा आंदोलन बना दिया। फिलहाल यह तय नहीं है कि CJP राजनीतिक पार्टी बनेगी या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे भारी समर्थन मिल रहा है। दीपके के परिवार के घर महाराष्ट्र में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ न जुटे। यह प्रदर्शन शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर युवाओं की बढ़ती नाराजगी को दर्शाता है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अपना पहला प्रदर्शन करेगी, जो NEET-UG, CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में हुई धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी। सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर शुरू हुई यह पार्टी अब एक गंभीर आंदोलन का रूप ले चुकी है। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके सुबह 8 बजे अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे, जहां से वे सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर प्रदर्शन की अनुमति लेंगे। समर्थकों के लिए जारी गाइडलाइन में सनस्क्रीन लगाने, नाश्ता करके आने, हाथ में तिरंगा, फूल और किताब लाने जैसी अपीलें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे CJP की ओर से अब तक कोई औपचारिक अनुमति आवेदन नहीं मिला है, फिर भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 जून को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि प्रदर्शनकारियों को एयरपोर्ट बाधित करने और पेपर स्प्रे व डंडे रखने के लिए उकसाया जा रहा है। पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ताओं ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। उन्होंने CBSE चेयरमैन और सचिव के तबादले को दिखावा बताया। CJP को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, अभिनेता अतुल कुलकर्णी और DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री का समर्थन मिला है। सोनम वांगचुक आज के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस आंदोलन की शुरुआत 15 मई को मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद हुई, जब उन्होंने कहा था कि कॉकरोच की तरह युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। अगले दिन इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई। दीपके ने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी और निराशा ने इस मजाक को बड़ा आंदोलन बना दिया। फिलहाल यह तय नहीं है कि CJP राजनीतिक पार्टी बनेगी या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे भारी समर्थन मिल रहा है। दीपके के परिवार के घर महाराष्ट्र में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ न जुटे। यह प्रदर्शन शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर युवाओं की बढ़ती नाराजगी को दर्शाता है

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CJP परीक्षा धांधली धर्मेंद्र प्रधान जंतर-मंतर युवा आंदोलन

 

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