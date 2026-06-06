CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ा अपडेट: लखनऊ से एक और आरोपी गिरफ्तार, एक ने किया आत्मसमर्पण

पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में CBI ने लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलिया में एक वांछित आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। जांच में हत्या की साजिश के कई पहलू सामने आ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, बलिया की अदालत में एक अन्य वांछित आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। CBI अब हत्या की साजिश और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास मिश्रा के रूप में हुई है, जिसे एक होटल से पकड़ा गया। एजेंसी को उसके ठिकाने की सटीक जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पूछताछ में हत्या की योजना, मंशा और अन्य सहयोगियों की भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी गोलू सिंह को बलिया से गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपियों से अलग-अलग और संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, वांछित आरोपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू ने बलिया की गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उसका आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। CBI का मानना है कि उसके नेटवर्क से हत्या कांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या कांड के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिसके चलते लखनऊ और बलिया में कार्रवाई की गई। एजेंसी अब हत्या की साजिश, फंडिंग और अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। 6 मई को हुई इस हत्या के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल मच गई थी और जांच CBI को सौंप दी गई थी। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी संदिग्ध पकड़े जा सकते हैं। CBI ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कोलकाता की विशेष अदालत में पेश करने की तैयारी की है और उनसे विस्तृत पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड मांग सकती है। इस मामले में CBI ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की है और कई स्थानों से सबूत जुटाए हैं। हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश या व्यक्तिगत रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, जांच एजेंसी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। यह मामला अब CBI के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन एजेंसी ने इसे सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और मामले की सच्चाई सामने आने पर अपराध ियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया था और तब से इस मामले को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। CBI की कोशिश है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार और एजेंसी की प्राथमिकता है। इस मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हत्या की साजिश बहुत पहले से रची गई थी और इसमें कई लोग शामिल थे। CBI ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इस हत्या कांड से जुड़े कई पहलू अभी भी गोपनीय हैं और CBI उन्हें उजागर करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल, इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को सजा मिल सकती है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए यह मामला अब एक बड़ी CBI जांच का रूप ले चुका है और इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, बलिया की अदालत में एक अन्य वांछित आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। CBI अब हत्या की साजिश और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास मिश्रा के रूप में हुई है, जिसे एक होटल से पकड़ा गया। एजेंसी को उसके ठिकाने की सटीक जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पूछताछ में हत्या की योजना, मंशा और अन्य सहयोगियों की भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी गोलू सिंह को बलिया से गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपियों से अलग-अलग और संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, वांछित आरोपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू ने बलिया की गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उसका आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। CBI का मानना है कि उसके नेटवर्क से हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हत्याकांड के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिसके चलते लखनऊ और बलिया में कार्रवाई की गई। एजेंसी अब हत्या की साजिश, फंडिंग और अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। 6 मई को हुई इस हत्या के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल मच गई थी और जांच CBI को सौंप दी गई थी। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी संदिग्ध पकड़े जा सकते हैं। CBI ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कोलकाता की विशेष अदालत में पेश करने की तैयारी की है और उनसे विस्तृत पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड मांग सकती है। इस मामले में CBI ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की है और कई स्थानों से सबूत जुटाए हैं। हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश या व्यक्तिगत रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, जांच एजेंसी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। यह मामला अब CBI के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन एजेंसी ने इसे सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और मामले की सच्चाई सामने आने पर अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया था और तब से इस मामले को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। CBI की कोशिश है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार और एजेंसी की प्राथमिकता है। इस मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हत्या की साजिश बहुत पहले से रची गई थी और इसमें कई लोग शामिल थे। CBI ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इस हत्याकांड से जुड़े कई पहलू अभी भी गोपनीय हैं और CBI उन्हें उजागर करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल, इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को सजा मिल सकती है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए यह मामला अब एक बड़ी CBI जांच का रूप ले चुका है और इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे





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