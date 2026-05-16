हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव के बीच 22 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से अहम निर्णय लेने जा रही है। एकल और बहुमत प्रणाली के तहत विभिन्न पदों पर चुनाव होगा। बैठक में आम जनता से जुडे़ और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक की विस्तृत कार्यसूची बाद में जारी की जाएगी।
CM सुक्खू ने पंचायत चुनाव के बीच 22 मई को बुलाई कैबिनेट बैठक , आचार संहिता में कैसे लेंगे निर्णय? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव के बीच 22 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आदर्श आचार संहिता के बीच सरकार अहम निर्णय लेने जा रही है। हिमाचल पंचायत चुनाव के दौरान शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। मंत्रिमंडल बैठक से पहले 17 मई को शहरी निकायों में मतदान होगा। इनमें सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगम सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। मल्टीपल सिलेक्शन में दोनों प्रकार के प्रतिनिधित्व का चुनाव होगा।.
